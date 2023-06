Thiếu niên TP. Vinh vào chung kết sau khi thắng Thiếu niên Hoàng Mai trên chấm luân lưu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với tính chất quan trọng của trận đấu bán kết, cả thiếu niên TP. Vinh và Hoàng Mai đã thi đấu tương đối chặt chẽ.

Đội hình thi đấu của hai đội: TP. Vinh (màu đỏ): Ngô Xuân Phong (TM); Nguyễn Quang Sang (2); Nguyễn Đình Khánh (4); Hồ Viết Mạnh (6); Nguyễn Mạnh Phú (7); Nguyễn Thành Vinh (12); Nguyễn Bảo Tín (13) TX. Hoàng Mai (màu trắng): Lê Sỹ Duy Khánh (TM); Nguyễn Viết Tân (4); Đậu Minh Dương (5); Nguyễn Ngọc Nguyên (6); Vũ Ngọc Chung (7); Hoàng Đình Thịnh (9); Đoàn Tuấn Kiệt (10)

Bước vào trận bán kết 1 lứa tuổi thiếu chiều nay (14/6), cả TP. Vinh và Hoàng Mai đều tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên đội Thiếu niên TP. Vinh với vị trí nhất bảng A - bảng đấu có sự góp mặt của 5 đội bóng, trong đó có đương kim vô địch Đô Lương, họ vẫn được đánh giá cao hơn so với Thiếu niên Hoàng Mai.

Ở phía đối diện, Thiếu niên Hoàng Mai dù ở vị trí nhì bảng B trước khi bước vào bán kết, tuy nhiên họ cho thấy mình là một đối thủ không dễ xem thường khi ở mùa giải năm 2022, họ đã giành ngôi Á quân sau khi để thua Thiếu niên Đô Lương ở trận chung kết. Và với sự động viên khích lệ từ cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh trước khi bước vào giải đấu, họ tràn trề quyết tâm lọt vào trận chung kết ở mùa thứ 2 liên tiếp.

Với tính chất của một trận đấu quyết định, khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Phan Trường An vang lên, hai đội đã thể hiện một thế trận tương đối giằng co. Trong một ngày thi đấu chặt chẽ, nhất là ở phía hàng thủ, các cầu thủ tấn công gần như không có đất diễn. Bên cạnh đó, dường như sau những ngày thi đấu liên tục, thể lực của các cầu thủ trẻ đã bị bào mòn, ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp độ của trận đấu. Vì thế, tuyến tiền vệ chỉ còn cách tìm kiếm may mắn bằng những cú sút từ xa ở vạch giữa sân. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Cả hai đội tạm hài lòng với kết quả 0-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Ban huấn luyện của cả hai đội đã có sự điều chỉnh về chiến thuật. Nếu như Thiếu niên TP. Vinh chọn tấn công từ phía hai biên, sau đó lợi dụng tốc độ của tiền đạo băng cắt vào ghi bàn, thì phía Thiếu niên Hoàng Mai, thủ môn Lê Sỹ Duy Khánh đã lợi dụng những cú phát bóng dài, có lực rất mạnh, rót vào vòng cấm của đối phương để tiền đạo tì đè.

Cơ hội rõ ràng nhất của hiệp 2 nghiêng về phía TP. Vinh. Vào phút thứ 29, cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Mạnh Phú đã tung cú sút xa cực mạnh. Thủ môn bên phía Hoàng Mai buộc phải đấm bóng ra, nhưng rất tiếc không có cầu thủ áo đỏ nào kịp ập vào đá bồi.

Chỉ 1 phút sau, đến lượt các cầu thủ Hoàng Mai được hưởng quả đá phạt chếch bên phía tay phải của khung thành Thiếu niên TP. Vinh. Cầu thủ mang áo số 7 Vũ Ngọc Chung đã tung cú cứa lòng rất kỹ thuật, đưa bóng đi vào đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành TP. Vinh.

Sau pha suýt thua, Thiếu niên TP. Vinh đã chơi chắc chắn hơn, không dám dâng lên tấn công quá cao. Điểm nhấn của hiệp đấu thứ 2 là sự ra vào tương đối hợp lý của thủ thành bên phía hai đội.

Khi thời gian của hiệp 2 không còn nhiều, bên ngoài đường biên, các huấn luyện viên yêu cầu các học trò thi đấu chậm lại. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, hai đội hoà nhau với tỉ số 0-0, buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu đầy may rủi.

Ở lượt đá đầu tiên, cầu thủ Thiếu niên TP. Vinh được quyền đá trước và thành công, trong khi đó cầu thủ bên phía Hoàng Mai đã sút hỏng. Những lượt sút tiếp theo các cầu thủ thực hiện của hai đội đều thực hiện thành công.

Gay cấn được đẩy lên đỉnh điểm khi ở lượt sút thứ 5, cầu thủ mang áo số 13 bên phía Thiếu niên TP.Vinh là Nguyễn Bảo Tín đã sút quá nhẹ, bóng đi trúng vào vị trí thủ môn Hoàng Mai. Tỷ số lúc này là 4-3, khi Hoàng Mai còn 1 lượt sút. Chỉ cần thành công ở lượt sút cuối, Thiếu niên Hoàng Mai sẽ san hoà tỉ số. Tuy nhiên, trước áp lực quá lớn, cầu thủ mang áo số 3 Nguyễn Bá Đăng bên phía Hoàng Mai đã sút hỏng.

Gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, Thiếu niên Hoàng Mai đành nhìn các đối thủ đến từ thành phố Đỏ bước vào chơi trận chung kết.