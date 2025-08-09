Pháp luật Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh trong khi truy bắt kẻ ngáo đá côn đồ Chiều 8/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc đã hy sinh trong lúc thực thi công vụ.

Sáng ngày 8/9, Ban Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc cử tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Thượng úy Tạ Quốc Lực, Thượng úy Nguyễn Hải Lực và Đại úy Nguyễn Tiến Bình thực hiện nhiệm vụ truy tìm Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) vì tối ngày 7/9, Ty đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng nhà với Ty).

Nguyễn Văn Ty tại thời điểm bị bắt giữ.

Khoảng 10h30 sáng 8/9, tổ công tác tiếp cận gần nhà của Nguyễn Văn Ty thì đối tượng này tẩu thoát về phía rừng keo ở thôn 4, xã Xuân Lộc. Với quyết tâm truy bắt đối tượng, tổ công tác chia nhau luồn rừng tìm dấu vết của Ty.

Đến 11h cùng ngày, Đại úy Nguyễn Tiến Bình phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh bởi nhiều vết dao đâm vào người, nghi do Ty thực hiện.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc khẩn trương thông báo cho Công an xã Xuân Cảnh, Công an phường Sông Cầu cùng các lực lượng có liên quan phối hợp truy lùng hung thủ gây án.

Con dao Nguyễn Văn Ty sử dụng gây án.

Phòng tắm tại nhà riêng mà Nguyễn Văn Ty cầm dao cố thủ trước khi bị bắt giữ.

Sau đó, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Ty lẩn trốn về nhà và ẩn náu bên trong phòng tắm với dấu hiệu ngáo đá. Đối tượng cầm dao cố thủ nên lực lượng Công an sử dụng bình xịt hơi cay và bắn đạn cao su khống chế.

Đến 12h40 trưa cùng ngày, Nguyễn Văn Ty đã bị bắt giữ và đưa về Công an xã Xuân Lộc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.