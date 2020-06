Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu: Sẽ kiến nghị di dời các hộ dân còn lại ở Thủy điện bản Ang

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các Đại biểu quốc Hội: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Tương Dương và đông đảo bà con nhân dân.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tương Dương. Ảnh: Đặng Nguyễn

Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tương Dương đã thẳng thắn kiến nghị về những vấn đề quan tâm. Cử tri Vi Văn Vị kiến nghị, sau khi sáp nhập xã Thạch Giám vào thị trấn, chế độ đối với cán bộ còn nhiều bất cập, vấn đề vay vốn sản xuất, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn.



Liên quan vấn đề hỗ trợ do đại dịch Covid-19, cử tri Vi Thanh An cho rằng, dịch Covid-19, Nhà nước có chủ trương hỗ trợ tiền điện, được giảm trong 3 tháng, nhưng về phía người dân không rõ khi nhận hóa đơn. Cùng vấn đề, cử tri Lương Khăm Niên kiến nghị, trong hỗ trợ ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đối với người nghèo hiện tương đương với người có công với cách mạng là chưa công bằng, chưa nói còn tạo tư tưởng ỷ lại.