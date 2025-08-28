Quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng ông Putin và ông Zelensky có thể gặp nhau tại Istanbul Thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã là địa điểm của 3 vòng đàm phán của các phái đoàn Nga và Ukraine.

Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS

Theo hãng TASS ngày 28/8, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thủ đô Istanbul, nơi đã diễn ra 3 vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

"Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin có thể gặp nhau ở Istanbul. Tại sao không?", Phó Tổng thống Yilmaz phát biểu trên kênh truyền hình Haberturk; đồng thời, nhắc lại những nỗ lực của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Ông ấy là một nhà lãnh đạo được cả hai bên tin tưởng. Những kết quả cụ thể đã đạt được trong sáng kiến ​​ngũ cốc Biển Đen, việc trao đổi tù binh. Thổ Nhĩ Kỳ luôn là một lựa chọn thay thế để giải quyết xung đột Ukraine", Phó Tổng thống Yilmaz tin tưởng.

Tổng thống Erdogan trước đây đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình ở Ukraine, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc đàm phán có thể diễn ra ở cấp độ lãnh đạo mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp đón trên lãnh thổ của mình.

Ngày 22/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Zelensky chưa được lên kế hoạch. Theo nhà ngoại giao Nga, Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng cho cuộc gặp khi chương trình nghị sự được công bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrei Sybiga cho biết, Kiev sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp lãnh đạo ở bất kỳ đâu.

"Tôi đã xác nhận Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo hướng tới hòa bình. Chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc gặp cấp lãnh đạo ở bất kỳ hình thức và địa lý nào", ông Sybiha viết trong X sau cuộc điện đàm với người đứng đầu các bộ ngoại giao châu Âu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.