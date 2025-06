Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như thế nào?

Theo Bộ Công an tại Điều 27 Bộ luật Hình sự quy định về “Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự” như sau:



1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:



a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;



b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;



c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;



d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.