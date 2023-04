Thói quen giúp cụ ông 101 tuổi khỏe như người 60 tuổi

Tin mới

Điểm đến thiên nhiên tránh đông đúc trên núi Dinh Không khí trong lành, ngập tràn màu xanh của cây cỏ, suối Tiên nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của nhiều du khách khi các bãi biển đã quá đông đúc.

Bị nhắc nhở việc đỗ ô tô, tài xế đâm trọng thương chủ nhà Đậu ô tô trước cửa nhà người khác, bị nhắc nhở, người đàn ông lấy dao đâm trọng thương chủ nhà.

Ngân hàng chính thức được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư về tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay.

Chi tiêu quốc phòng thế giới đạt mức cao kỷ lục (Baonghean.vn) - Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quốc phòng năm 2022 của thế giới lên đến mức cao nhất trong 8 năm qua.

11 người trong ổ bạc bằng hình thức ghi lô đề 100 tỷ ở Hoàng Mai bị khởi tố (Baonghean.vn) - Ngày 24/4/2023, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề.

Hai thay đổi quan trọng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An năm học 2023 - 2024 (Baonghean.vn) - Năm nay, thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ đăng ký trực tuyến trên hệ thống VNEDU và sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng.

Hấp dẫn du lịch Tân Kỳ (Baonghean.vn)- Với Km số 0 - nơi khởi đầu đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, những dãy núi trùng điệp, những hang động, thác nước cùng phong tục đặc sắc của đồng bào đã giúp Tân Kỳ hội tụ yếu tố để phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng.

Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt Đề án Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (Baonghean.vn) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong Báo cáo tình hình thực hiện thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp chuyên đề (Baonghean.vn)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành hành Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang Hải đá chính trong trận thắng của Pau FC B ở giải hạng 5 Pháp Quang Hải đá chính trong trận Pau FC B thắng Niort B 2-0 ở giải hạng 5 Pháp, nhưng không ghi bàn hay kiến tạo.

Công an Nghệ An trao đổi kinh nghiệm công tác An ninh chính trị nội bộ tại các tỉnh miền Trung (Baonghean.vn)- Từ ngày 21-24/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An tổ chức hành trình về nguồn, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Hoa hậu Thùy Tiên nói gì vụ nhà đài Hàn Quốc đưa tin sai về mình? Hoa hậu Thùy Tiên nói những thông tin liên quan đến mình được đăng tải trong một chương trình ở Hàn Quốc là do nhà đài tự khai thác nên cô không kiểm soát được.

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và 'Những việc cần làm ngay' Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và 'Những việc cần làm ngay' tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn.

Nguy cơ cháy ô tô từ việc độ xe Độ xe là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ xe mà các chủ xe nên chú ý. Đặc biệt là độ trên xe điện.

Nghệ An: Cảnh báo cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm (Baonghean.vn) - Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã có thông báo gửi các Hạt Kiểm lâm, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

U19 Sông Lam Nghệ An và những cơ hội trước U19 Bình Dương (Baonghean.vn)- Dù chỉ giành được 1 điểm trong trận ra quân vòng chung kết U19 Quốc gia nhưng U19 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được lối chơi khá thuyết phục. Lượt trận thứ 2, với thực lực hiện có, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn sáng rõ cơ hội trước U19 Bình Dương.

Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn để phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Baonghean.vn) - Dù đã có những tác động tích cực tới sự phát triển của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở nhưng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh còn gặp một số hạn chế, khó khăn.

Google tặng 750.000 tài khoản miễn phí trọn đời cho ngành Giáo dục Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 24/4, Google for Education tổ chức lễ bàn giao tài khoản Google workspace for Education cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Đi đổ rác nhặt được khẩu súng, người phụ nữ mang về sử dụng (Baonghean.vn) - Vì nghiện nên Hương mua một khối lượng lớn ma túy về để sử dụng. Quá trình khám xét nhà, cơ quan chức năng còn phát hiện một khẩu súng do Hương cất giấu.

Khử mùi cho ô tô, nên dùng than hoạt tính hay máy lọc không khí? Khử mùi cho ô tô bằng than hoạt tính có tác dụng khá rõ rệt nhưng nếu muốn khử mùi ngay lập tức thì máy lọc không khí sẽ là thứ cần thiết hơn.

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch sinh thái tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương (Baonghean.vn) - Sáng ngày 24/4, tại xã Thanh Thuỷ, UBND huyện Thanh Chương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương là điểm du lịch sinh thái của tỉnh.

Những ứng cử viên nặng ký và màn khởi đầu chật vật tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2023 (Baonghean.vn) - Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2023 đang diễn ra sôi nổi tại sân vận động Tây Ninh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh. Những đội bóng được đánh giá cao đang có những trận mở màn chưa được như ý muốn.

U22 Việt Nam và những cái tên không được gọi (Baonghean.vn) - Bản danh sách 24 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games vừa được công bố đang gây ra những bất ngờ thú vị. Tất nhiên, con số được công bố có cả những dự phòng cần thiết và chỉ đến khi danh sách đăng ký 20 cái tên cuối cùng mới gọi là danh sách chính thức.

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (Baonghean.vn) - UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết số 33 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

Băn khoăn về các chỉ số thành phần PCI của Nghệ An (Baonghean.vn)- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 Nghệ An tăng 7 bậc, từ vị trí 30 lên 23. Bên cạnh 6/10 chỉ số được cải thiện và tăng về thứ hạng, vẫn còn 4/10 chỉ số bị tụt hạng.

Vườn mẫu nông thôn mới, để không dừng lại ở mô hình (Baonghean.vn)- Phong trào xây dựng vườn mẫu nông thôn mới, nếu muốn nhân rộng và lan toả thì trước hết phải xây dựng những vườn có tính phổ biến về cả quy mô diện tích, chi phí đầu tư, thu nhập mang lại… để bất cứ nông dân nào có vườn cũng có thể đầu tư, có thể xây dựng, có thể kiến thiết.

Tình thế cam go của lính Ukraine khi bị Nga vây ép từ 3 hướng ở Bakhmut Tại Bakhmut, lính Ukraine đang bị quân Nga vây ép từ cả 3 hướng. Các toán binh sĩ Nga và Ukraine di chuyển giữa các khối nhà chung cư đổ nát để giành giật quyền kiểm soát gờ phía Tây của thành phố.

Trẻ em thành Vinh 'khát' sân chơi đúng nghĩa (Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ hè sắp đến, việc cho trẻ vui chơi ở đâu lại trở thành vấn đề “nóng” trong các hội phụ huynh. Nhìn vào thực tế, Vinh là đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ nhưng sân chơi trẻ em lại thiếu, đã vậy chất lượng công trình xuống cấp, không gian chật hẹp và thiếu sức hút.