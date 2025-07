Kinh tế Thời tiết hôm nay 21/7/2025: Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 23/7, nguy cơ ngập úng và sạt lở Dự báo thời tiết đêm 20/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 23/7, nguy cơ ngập úng và sạt lở

Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 23/7, nguy cơ ngập úng và sạt lở

Dự báo trong các ngày 21 - 22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến 120 - 250mm, có nơi vượt mốc 400mm. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và Hà Tĩnh cũng sẽ có mưa to, cục bộ rất to và dông mạnh, lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm 22 đến ngày 23/7, mưa lớn tiếp tục duy trì tại khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, với lượng mưa từ 60 - 100mm, cục bộ có nơi vượt 200mm. Các tỉnh khác thuộc Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa đến to, lượng mưa dao động từ 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.

Tính tổng từ ngày 21 đến 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có lượng mưa từ 200 - 350mm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 600mm. Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, đề phòng nguy cơ ngập úng tại đô thị, sạt lở đất ở vùng núi và lũ quét tại các khu vực trũng thấp