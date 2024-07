Thời tiết Nghệ An ngày 16/7: Có mưa to đến rất to và dông

DỰ BÁO MƯA LỚN Ở TỈNH NGHỆ AN

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua:

Ngày hôm qua (15/7), do ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm Áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông nên ở khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 01h ngày 15/7 đến 01h ngày 16/7 phổ biến 60 - 120mm, riêng vùng núi Tây Nghệ An phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn như Phúc Sơn (Anh Sơn) 144.4mm, Môn Sơn (Con Cuông) 141.4mm, Chi Khê (Con Cuông) 140.6mm...

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới:

Từ nay (16/7) đến hết đêm 17/7, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến ở khu vực đồng bằng ven biển từ 60-120mm, có nơi trên 150mm như TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn,...; khu vực trung du vùng núi phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm như Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn,...