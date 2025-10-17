Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 17/10: Chiều và đêm có mưa rào rải rác Theo dự báo ngày 17/10, Nghệ An ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 23 - 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 31oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 30oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa suy yếu, sau được tăng cường yếu trở lại nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Bắc cấp 2 - cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.