Thời sự Thời tiết Nghệ An ngày 17/8: Mưa rào và dông vài nơi Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ.

Ảnh minh họa: Huy Thư

* Khu vực vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ: 24 – 28oC

- Độ ẩm: 75 – 85%

* Khu vực trung du

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ: 24 – 28oC

- Độ ẩm: 75 – 80%

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 25 – 28oC

- Độ ẩm: 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 25 – 28oC

- Độ ẩm: 80 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ dần nâng trục lên phía Bắc, kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.