Chủ Nhật, 17/8/2025
Thời tiết Nghệ An ngày 17/8: Mưa rào và dông vài nơi

P.V 17/08/2025 05:08

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ.

Về Kim Liên giữa mùa gặt, nhiều người thích thú, ấn tượng với những đồng lúa vàng bên những hồ sen, ao sen đang mùa hoa nở rộ, ngát hương thơm. Ảnh- Huy Thư
Ảnh minh họa: Huy Thư

* Khu vực vùng núi
Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ: 24 – 28oC
- Độ ẩm: 75 – 85%
* Khu vực trung du
Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ: 24 – 28oC
- Độ ẩm: 75 – 80%
* Khu vực đồng bằng ven biển
Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.
- Nhiệt độ: 25 – 28oC
- Độ ẩm: 80 – 85%
* Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư
Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.
- Nhiệt độ: 25 – 28oC
- Độ ẩm: 80 – 90%
* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ dần nâng trục lên phía Bắc, kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.
* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

