Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 19/8: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 19/8: Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

* Khu vực vùng núi



Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 32oC.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực trung du

Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 32oC.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 32oC.

- Độ ẩm : 85 – 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 30oC.

- Độ ẩm : 85 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, suy yếu và mờ dần; hội tụ gió lên đến 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.