Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 22/8: Ngày trời nắng, chiều có mưa rào Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 22/8: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 34oC.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 33oC.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 34oC.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 33oC.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu dần, sau hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông nên tỉnh Nghệ An có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.