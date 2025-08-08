Thứ Sáu, 8/8/2025
Gà nướng lá chè - món ăn độc đáo của trung du xứ Nghệ

Thanh Bình 08/08/2025 15:43

Giữa đảo chè Thanh Chương xanh mướt, có một món ăn vô cùng độc đáo, mới lạ khiến bao thực khách vấn vương: Gà nướng lá chè. Chính hương vị khác biệt giữa cái quen mà lạ khiến món ăn này hội tụ đầy đủ tinh hoa ẩm thực và hồn quê xứ Nghệ.

Đến với xứ Nghệ - một vùng đất non nước hữu tình, du khách sẽ không thể quên được địa điểm du lịch nổi tiếng: Đảo chè Cầu Cau, còn gọi là đảo chè Thanh Chương. Nơi đây là những đảo chè đặc biệt giữa biển nước mây trời, tươi xanh, thơ mộng, đã thu hút hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.

Với đặc trưng là những đồi chè xanh ngát bất tận, người dân nơi đây đã tận dụng để sáng tạo ra món gà nướng lá chè - một món ăn tuy quen thuộc nhưng lại vô cùng độc đáo, riêng biệt.

Vào ngày thường, trung bình Đảo Chè đón khoảng trên dưới 200 khách tham quan. Ngày cuối tuần có vào khoảng 600-800 du khách và ngày lễ thì hàng nghìn người.
Một góc đảo chè. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Không giống những món gà nướng thông thường, gà nướng lá chè ở đây mang một hương vị rất riêng. Nguyên liệu chính để làm nên món ăn này là gà đồi - loại gà được thả tự nhiên, chắc thịt, thơm ngon. Nhưng điều làm nên sự khác biệt là gia vị tẩm ướp đi cùng: sả, ớt, muối, mắc khén và đặc biệt là lá chè xanh đâm nhuyễn được hái từ chính những đồi chè bạt ngàn nơi đây.

gen-h-BNA_ Gà nướng lá chè
Món gà nướng lá chè thơm ngon, hấp dẫn. Ảnh: Thanh Bình

Lá chè không chỉ giúp khử khuẩn, khử mùi tanh từ gà mà còn giúp giữ được độ ẩm và độ ngọt tự nhiên của thịt gà khi nướng, đồng thời, tiết ra một hương thơm, thấm sâu vào từng thớ thịt, khiến món ăn thêm phần dậy vị. Sau khi tẩm ướp đầy đủ gia vị tầm 30 phút, dùng than hồng nướng chậm rãi, trở đều tay để món gà được chín mềm, mọng nước và vàng óng hấp dẫn.

Điều đặc biệt của món ăn này không chỉ nằm ở cách chế biến, mà còn ở trải nghiệm thưởng thức. Một món ăn ngon được thưởng thức giữa không gian đồi núi xanh tươi, thanh bình, tất cả tạo nên một trải nghiệm khó quên.

Hiện nay, gà nướng lá chè không chỉ là món ăn của bà con nơi đây mà còn trở thành đặc sản níu chân du khách mỗi khi có dịp ghé thăm. Nhiều nhà hàng, homestay ở vùng chè đã đưa món ăn này vào thực đơn chính, kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái như hái chè, chèo thuyền, tham quan ốc đảo chè nhằm lan tỏa nét văn hóa ẩm thực độc đáo của xứ Nghệ.

