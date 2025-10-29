Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 29/10: Sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều hửng nắng Theo dự báo, ngày 29/10, Nghệ An sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi. Trưa và chiều hửng nắng. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi. Trưa và chiều hửng nắng. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2.

- Nhiệt độ : 20 - 26oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi. Trưa và chiều hửng nắng. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 21 – 26oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây. Ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 22 - 24oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây. Ngày có mưa, mưa nhỏ. Đêm có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

- Nhiệt độ : 21 – 23oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao ở khu vực Trung Bộ nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4.