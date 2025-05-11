Thứ Tư, 5/11/2025
Thời tiết Nghệ An ngày 5/11: Sáng sớm và đêm có mưa, chiều hửng nắng

PV 05/11/2025 05:00

Theo dự báo, ngày 5/11, Nghệ An sáng sớm và đêm có mưa vài nơi. Trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa vài nơi. Trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ : 18 - 25oC, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa vài nơi. Trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ : 18 – 25oC.

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trưa và chiều không mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 – 24oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, sáng sớm và đêm có lúc có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 – 23oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu dần, nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

