Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 5/9: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 5/9: Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 34oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 34oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi, không mưa. Ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 33oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi, không mưa. Ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 32oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng thấp trên khu vực Giữa Biển Đông, trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh