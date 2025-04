Pháp luật Thông báo cấm đường tại TP. Vinh phục vụ tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Ngày 1/4, UBND TP. Vinh có Văn bản số 1929/UBND-KTHTĐT về việc thông báo tổ chức giao thông phục vụ Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại văn bản nêu, ngày 26/3/2025, Công an tỉnh Nghệ An có Công văn số 1119/CAT-PC08-PV01 về việc đề xuất cấm đường phục vụ Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sơ duyệt chương trình Hội thi tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: CANA

Sau khi nghiên cứu, UBND thành phố Vinh có ý kiến như sau:

‎1. Thống nhất đề nghị của Công an tỉnh Nghệ An về tổ chức giao thông phục vụ tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Chương trình Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”, cụ thể như sau: Đóng ba-ri-e, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an phục vụ hội thi; xe của đại biểu tham dự; xe của cán bộ, nhân viên các cơ quan có trụ sở trên tuyến đường và xe được quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) đi vào các tuyến đường:



- Đường Trường Thi, đoạn từ nút giao ngã tư UBND tỉnh đến nút giao đường Trường Thi giao đường Lê Văn Hưu.

‎- Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn từ nút giao ngã tư UBND tỉnh đến nút giao với đường Hồ Tùng Mậu giao đường Nguyễn Văn Cừ. - Thời gian cấm đường: Từ 06h30’ đến 8h30’ phút, ngày 2/4/2025 (phục vụ Lễ Tổng duyệt); Từ 06h30’ đến 8h30’ phút, ngày 4/4/2025 (phục vụ Lễ

‎Khai mạc).

2. Đề nghị Công an tỉnh Nghệ An bố trí lực lượng; chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, UBND phường Trường Thi: Lập phương án phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông; căn cứ tình hình thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường, tạo điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa chính trị - xã hội tại khu vực cũng như việc di chuyển của người dân.

Hình ảnh tại buổi lễ sơ duyệt Hội thi. Ảnh: CANA

3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh, UBND các phường, xã: Triển khai thông báo rộng rãi nội dung tổ chức giao thông phục vụ Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để các tổ chức và Nhân dân biết, thực hiện. (UBND phường Trường Thi thông báo cho các hộ dân sinh sống trong phạm vi khu vực các tuyến đường nói trên được biết và thực hiện).

‎4. Đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện.