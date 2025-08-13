Pháp luật Thông báo mới nhất của Cơ quan An ninh điều tra vụ đường dây tiền ảo tỷ USD Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đầu tư tiền ảo có quy mô hàng tỷ USD.

Cụ thể, để phục vụ công tác điều tra vụ án trên, cơ quan công an đề nghị công dân có thông tin liên quan đến vụ án, chủ động liên hệ và cung cấp thông tin qua số điện thoại: 0692.645.133 - 0393.817.910 (Điều tra viên: Lê Xuân Trường); hoặc Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: số 216, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an (áo trắng) tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây lừa đảo tiền ảo có quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả trên được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Chuyên án đã được thực hiện đồng loạt vào ngày 15/7/2025 tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM, với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú Gia Lai) cùng đồng bọn đã tạo ra một đồng tiền ảo có tên PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng một hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Nhóm này sử dụng các trang web để lôi kéo người dân tham gia. Sau khi đăng ký mua các gói đầu tư, người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng.

Để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng chính đồng PAYN để trả thưởng và hướng dẫn nhà đầu tư lên sàn để đổi sang các loại tiền mã hóa khác có giá trị như USDT, từ đó có thể bán ra USD hoặc VNĐ. Thực chất, đây là hành vi lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước.

Ngoài ra, nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ đại lý hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người ở cả trong và ngoài nước tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.