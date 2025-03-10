Kết nối doanh nghiệp Thông báo mời thầu cung cấp đá basalt Công ty xi măng Nghi Sơn tổ chức đấu thầu gói thầu: “Cung cấp 40.000 tấn đá basalt làm phụ gia xi măng” như sau:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Theo hồ sơ mời thầu (HSMT).

Yêu cầu về pháp lý: Đá basalt được cung cấp từ các mỏ hợp pháp và được phép sử dụng làm phụ gia xi măng.

Hình thức lựa chọn nhà nhà thầu: Chào giá cạnh tranh theo quy chế công ty.

Thời gian và địa điểm phát HSMT: Từ 8:00 ngày 9/10/2025 đến trước 17:00 ngày 10/10/2025, tại Bộ phân nhiên nguyên liệu, Phòng vật tư, Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Tổ dân phố Bắc Hải, Phường Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. Các Nhà ứng viên quan tâm sẽ được cấp miễn phí 01 bộ HSMT.

Thời điểm đóng thầu: 9:30 ngày 17/10/2025. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10:00 ngày 17/10/2025, tại Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Tổ dân phố Bắc Hải, Phường Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Mọi thông tin xin liên hệ:

Mr. Nguyễn Thành Trung - Phó trưởng bộ phận nhiên nguyên vật liệu sản xuất, phòng vật tư, Nhà máy xi măng Nghi Sơn.

Điện thoại: 0912651386; Email: [email protected]

Kính mời tất cả các đơn vị có đủ năng lực pháp lý, năng lực tài chính quan tâm đến gói thầu mua sắm này tham gia đấu thầu và dự lễ mở thầu tại địa điểm và thời gian nêu trên.

CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN