Pháp luật Thống nhất kế hoạch xử lý các tồn tại ở Dự án Thủy điện Chi Khê UBND xã Châu Khê đã cùng Công ty CP Thủy điện Chi Khê thống nhất lập kế hoạch rà soát, tiến tới xử lý dứt điểm các tồn tại mà người dân kiến nghị, được Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phản ánh qua bài viết “Sớm giải quyết nguồn nước sạch cho dân ở bên lòng hồ thủy điện Chi Khê”.

Rà soát, thống kê tồn tại

Bài viết “Sớm giải quyết nguồn nước sạch cho dân ở bên lòng hồ thủy điện Chi Khê” được Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đăng tải ngày 4/9/2025. Bài báo phản ánh những khó khăn về nước sinh hoạt, cùng tình trạng sụt lún đất đai ở một số cụm dân cư xã Châu Khê ven lòng hồ thủy điện Chi Khê. Ngay sau đó, UBND xã Châu Khê đã tổ chức rà soát, tổng hợp, làm rõ các nội dung kiến nghị của người dân trên địa bàn.

Từ trên cao, có thể thấy ở xã Châu Khê có nhiều điểm dân cư sát với lòng hồ thủy điện Chi Khê, nên khi có mưa bão thường chịu cảnh nước dâng ngập, chịu nhiều hệ lụy. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo UBND xã Châu Khê, Dự án Thủy điện Chi Khê được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (lần 2) tại Quyết định 3335/QĐ-UBND ngày 1/8/2018. Theo đó, diện tích lòng hồ thủy điện là 640,2 ha (ứng với mực nước dâng ở cao độ +38m); diện tích hành lang bảo vệ lòng hồ là 195,57 ha (tính từ cao độ +38,0m đến 40,87m). Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Chi Khê được thực hiện qua 2 giai đoạn.

Sau khi Nhà máy Thủy điện Chi Khê tích nước đi vào vận hành, trên địa bàn xã Châu Khê đã phát sinh nhiều kiến nghị, phản ánh, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phản ánh về tình trạng sụt lún nhà cửa, sạt lở đất nông nghiệp và ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân sống ven lòng hồ.

Bao quanh nhiều điểm dân cư bản Bãi Gạo, xã Châu Khê là lòng hồ thủy điện Chi Khê. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước thực trạng này, các cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức kiểm tra, rà soát và đề ra những phương án giải quyết. Tuy nhiên, những nội dung phản ánh, kiến nghị chưa được giải quyết triệt để, đang còn những vướng mắc.

Đối với chính quyền xã Châu Khê hiện tại, qua hơn 2 tháng hoạt động (tính từ ngày 1/7/2025), đã tiếp nhận nhiều đơn thư, kiến nghị của các hộ gia đình trên địa bàn. Trong đó, về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong phạm vi lòng hồ thủy điện Chi Khê, UBND xã nhận được đơn của 20 hộ bản Bủng Xát (do ông Vi Văn Truyền đại diện) phản ánh việc bị ảnh hưởng bởi thủy điện Chi Khê nhưng chưa được nhận tiền đền bù. Bên cạnh đó, ở phiên tiếp công dân tháng 8/2025 của UBND xã, đã tiếp nhận thêm đơn kiến nghị của ông Lộc Văn Tào (bản Bủng Xát) và bà Nguyễn Thị Lài (thôn 2/9).

Nước giếng đào của hộ gia đình bà Lô Thị Phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Về tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sụt lún nhà cửa, sạt lở đất sản xuất nông nghiệp, UBND xã Châu Khê đã nhận đơn kiến nghị của các hộ dân Lô Thị Phòng, Kha Văn Lĩnh, Hà Thị Nga (bản Bãi Gạo); đơn thư của ông Thái Đăng Liệu, bà Hoàng Thị Thủy (cùng trú tại thôn Khe Choăng). Bên cạnh đó, còn tiếp nhận đơn thư kiến nghị xem xét làm cầu tại bản Châu Định, lý do vì nước lòng hồ thủy điện dâng ngập, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Kiểm tra thực tế và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, UBND xã Châu Khê xác định: Về những nội dung kiến nghị sụt lún nhà cửa, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và kiến nghị đền bù do ảnh hưởng ngoài phạm vi lòng hồ, thì đã được các cơ quan thẩm quyền kiểm tra, có ý kiến chỉ đạo việc xem xét, giải quyết.

Cụ thể là tại Văn bản số 3997/STNMT-QLĐĐ, ngày 16/6/2023, Công văn số 6723/STNMT-BVMT ngày 28/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ); Văn bản số 9148/UBND-NN ngày 19/11/2022 và Văn bản số 8577/UBND-CN ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh… Các văn bản này thể hiện, có phân định trách nhiệm của Công ty CP Thủy điện Chi Khê ở một số nội dung.

Một vấn đề đáng lo ở xóm Bãi Gạo là sau những trận mưa lũ vừa qua, thì đã xảy ra tình trạng lún, sụt đất ở, đất sản xuất của nhân dân. Trong ảnh: Hố sụt ngay trong nhà khiến gia đình bà Lô Thị Phòng hết sức lo lắng. Ảnh: Nhật Lân

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong phạm vi lòng hồ (trong chỉ giới giải phóng mặt bằng), thuộc thẩm quyền của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Vì vậy, để xem xét giải quyết, cần thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Nên UBND xã Châu Khê hướng đến đề nghị chủ đầu tư, là Công ty CP Thủy điện Chi Khê có công văn đề xuất UBND xã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, và cử cán bộ tham gia Hội đồng để cùng kiểm tra, xem xét giải quyết.

Thống nhất kế hoạch xử lý tồn tại

Vì những nội dung nêu trên, vào ngày 17/9/2025, UBND xã Châu Khê đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Chi Khê. Tại đây, UBND xã Châu Khê thông tin cụ thể những phản ánh, kiến nghị của công dân; đề nghị Công ty CP Thủy điện Chi Khê phối hợp lập kế hoạch kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị, tiến tới xây dựng phương án, lộ trình giải quyết.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Châu Khê, tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Chi Khê thể hiện tinh thần cầu thị, có quan điểm là cần rà soát, xem xét cụ thể để xử dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, không để kéo dài tình trạng đơn thư phản ánh của người dân.

Thông báo số 69/TB -UBND ngày 18/9/2025 của UBND xã Châu Khê. Ảnh: Nhật Lân

Trên tinh thần đó, ngày 18/9/2025, UBND xã Châu Khê đã ban hành Thông báo số 69/TB -UBND giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các phòng, ban, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND xã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Chi Khê để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; có văn bản đề nghị Công ty CP Thủy điện Chi Khê cử cán bộ phụ trách tham gia hội đồng để phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đơn thư kiến nghị phản ánh.

Đồng thời, tổ chức mời và phối hợp với đơn vị độc lập có chuyên môn để lấy mẫu, xét nghiệm, kiểm định nước của các hộ dân theo phản ánh; sau đó, có thông báo kết luận về nguyên nhân dẫn đến việc ô nhiễm nguồn nước làm cơ sở để đưa ra phương án giải quyết, khắc phục và xử lý (nếu có).

Trước đây, bản Bãi Gạo cách xa sông Lam hàng km, nhưng từ khi có thủy điện Chi Khê, vùng lòng hồ đã gần sát nhà các hộ dân. Trong ảnh: Nước lòng hồ thủy điện Chi Khê dâng ngập mấp mé nhà dân bản Bãi Gạo, xã Châu Khê ngày 29/8/2025. Ảnh: Nhật Lân

Cũng tại Thông báo số 69/TB -UBND, UBND xã Chi Khê đề nghị Công ty CP Thủy điện Chi Khê cử cán bộ phụ trách tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác đền bù; phối hợp trong công tác giải giải quyết đơn thư, đặc biệt là đơn thư đã được chuyển từ các cơ quan, tổ chức, và các đơn thư phản ánh, kiến nghị trực tiếp, đảm bảo việc giải quyết một cách kịp thời, tránh tạo điểm nóng, bức xức, và khiếu kiện vượt cấp.

Đề nghị Công ty CP Thủy điện Chi Khê chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn của UBND xã và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các hộ bị ảnh hưởng, đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời; tổ chức chi trả và thực hiện đền bù đối với các hộ dân bị ảnh hưởng đã được lập hồ sơ đặc biệt liên quan đến việc đền bù mồ mả; có phương án hỗ trợ cụ thể để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và tiến hành đo đạc, lập hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh phạm vi lòng hồ.

Buổi làm việc giữa UBND xã Châu Khê đã tổ chức cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Chi Khê trong ngày 17/9/2025. Ảnh: CSCC

Được biết, cùng ngày 18/9/2025, Công ty CP Thủy điện Chi Khê đã có văn bản cử 3 cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án như UBND xã Châu Khê đề nghị tại Thông báo số 69/TB -UBND. Ông Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Chi Khê (là 1 trong 3 cán bộ tham gia Hội đồng) cho biết, trong thời gian tới, Công ty sẽ phối hợp tốt với UBND xã Châu Khê để rà soát, xem xét giải quyết các nội dung người dân kiến nghị.

Ông Phạm Trung Kiên trao đổi: “Có những nội dung sẽ phải cần đơn vị có chuyên môn đánh giá độc lập để đảm bảo tính khách quan, làm cơ sở để Công ty giải quyết. Nhưng quan điểm của Công ty là sẽ xem xét đầy đủ các khía cạnh, gồm cả lý và tình, để việc giải quyết các kiến nghị của người dân thật sự thấu đáo…”.