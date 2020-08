Thủ đoạn của các đối tượng lập khống hồ sơ bồi thường tái định cư dự án Thủy điện Chi Khê

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra các quyết định khởi tố và thi hành các lệnh khám xét chỗ ở 04 bị can nguyên là cán bộ thôn 2/9, xã Châu Khê, huyện Con Cuông về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Hội đồng bồi thường huyện Con Cuông.

Đức Vũ - Minh Khôi