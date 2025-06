Pháp luật Thu giữ hơn 5.000 lọ mỹ phẩm Hàn Quốc ‘trôi nổi’ trị giá trên 2 tỷ đồng Lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ 5.400 sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, trị giá ước tính trên 2,1 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 31/5, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 Chi cục QLTT kiểm tra 1 địa điểm kinh doanh nằm trong khuôn viên một trường mầm non tại thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. Địa điểm này do Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea quản lý, có trụ sở chính tại cùng thôn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5.400 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Trong số này gồm: 2.520 lọ tinh chất dưỡng daDr.Melaxin Peel Shot exfoliant rice ampoule (80ml/lọ, xuất xứ Hàn Quốc). 2.880 lọ tinh chất dưỡng daDr.Melaxin Peel Shot exfoliant black rice ampoule (80ml/lọ, xuất xứ Hàn Quốc). Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết lên tới hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra sản phẩm nhập lậu.

Đại diện công ty khai nhận đã mua toàn bộ số hàng trên từ nguồn "trôi nổi" ngoài thị trường, không kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Đáng chú ý, địa điểm kinh doanh nơi phát hiện vi phạm chưa từng được thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nhiều lọ mỹ phẩm bị thu giữ.

Đại diện Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội cho biết, các đối tượng trong vụ việc đã có hành vi che giấu tinh vi, như thuê địa điểm nằm sâu trong khu dân cư thưa thớt, trộn lẫn hàng hóa trôi nổi với sản phẩm hợp pháp nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Các loại mặt hàng nhập lậu được đưa về trụ sở cơ quan chức năng.

Hiện toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.