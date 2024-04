Thu hút đầu tư ở Nghĩa Đàn trong bối cảnh phát triển vùng Tây Bắc và Bắc Nghệ An

Tích cực đồng hành với doanh nghiệp

Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại KCN Nghĩa Đàn ở xã Nghĩa Hội được khởi công xây dựng từ quý II năm 2023. Đến nay, sau gần 1 năm thi công, toàn bộ hệ thống nhà xưởng, nhà điều hành đã hoàn thành. Nhà máy này đang chuẩn bị lắp đặt các dây chuyền máy móc, thiết bị để có thể vận hành trong quý III/2024.

Dự án này do Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh đầu tư trên diện tích gần 16 hécta với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng (giai đoạn 1). Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn Nghĩa Đàn và vùng lân cận.

Qua đánh giá của các cấp, ngành dự án trên triển khai nhanh từ công tác bàn giao mặt bằng, giải quyết các thủ tục liên quan và thi công. Ông Đặng Ngọc Trang - Giám đốc điều hành Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại KCN Nghĩa Đàn cho biết: Quá trình triển khai xây dựng nhà máy gặp rất nhiều thuận lợi, đặc biệt được sự ủng hộ tích cực của cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây. Các đồng chí lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn cùng các phòng ban liên quan thường xuyên động viên, hỗ trợ đơn vị giải quyết nhanh các vấn đề liên quan, tạo thuận lợi trong thi công. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành, giải quyết việc làm cho lao động, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HU ngày 17/9/2021 về nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Cùng đó, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, giải pháp phù hợp trong từng thời điểm.

Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện cũng tích cực làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm kêu gọi, giới thiệu cơ hội đầu tư. Đặc biệt, vào cuộc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho các dự án sớm đi vào đầu tư, hoạt động.

Từ 2020 đến nay, huyện Nghĩa Đàn đã thu hút 20 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư 2.366 tỷ đồng; Một số dự án có tổng mức đầu tư đăng ký lớn. Điển hình: Dự án Mở rộng Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại xã Nghĩa Bình do Công ty CP thực phẩm sữa TH đầu tư với tổng mức đầu tư 546,6 tỷ đồng, công suất chế biến sữa tăng thêm 200 tấn/ngày (công suất hiện tại 780 tấn/ngày); Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại KCN Nghĩa Đàn do Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh đầu tư với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng; Dự án Khu dân cư hiện đại tại Thị trấn Nghĩa Đàn do Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển Nhân Bình và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng đầu tư với tổng mức đầu tư 406 tỷ đồng; Nhà máy may xuất khẩu Nghĩa Đàn tại xã Nghĩa Lâm do Công ty TNHH May Việt Nam đầu tư với tổng mức 225 tỷ đồng; Nhà máy may Công ty Four Leaf Dress do Công ty Yotsuba Dress Co.,LTD đầu tư với tổng mức 98 tỷ đồng…