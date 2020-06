Thủ môn nào của SLNA đang có số trận liên tiếp giữ sạch lưới nhiều nhất?

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đang chứng tỏ được đẳng cấp trong màu áo SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Cựu thủ môn Gạch Đồng Tâm Long An (tên gọi cũ của CLB Long An) và Xi măng The Vissai Ninh Bình (đội bóng đã giải thể) thi đấu khá xuất sắc, góp công không nhỏ vào thành tích vô địch của đội chủ sân Vinh. Nhờ phong độ ấn tượng của thủ môn Nguyễn Huỳnh Quốc Cường, SLNA chỉ để thủng lưới 29 bàn tại V.League 2011, ít nhất giải đấu.



Nhắc đến Nguyễn Huỳnh Quốc Cường, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ vẫn chưa thể quên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" mà thủ môn này lập được trong màu áo SLNA. Đó là chuỗi 8 trận liên tiếp không để thủng lưới tại V.League 2011 (vòng 9 - vòng 16). Tính đến thời điểm hiện tại ở đấu trường V.League, Nguyễn Huỳnh Quốc Cường đang là thủ môn có chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất.

Cựu thủ môn SLNA Nguyễn Huỳnh Quốc Cường. Ảnh: TT&VH Trong khi đó, sau 5 vòng đấu tại V.League 2020, Nguyễn Văn Hoàng đã có tổng cộng 450 phút chưa phải vào lưới nhặt bóng. Không một thủ môn nào tại mùa giải năm nay, có thành tích ấn tượng như cựu thủ môn Sài Gòn. Chỉ cần giữ sạch lưới thêm 3 trận liên tiếp nữa tại V.League 2020, Nguyễn Văn Hoàng sẽ san bằng kỷ lục của người tiền bối Nguyễn Huỳnh Quốc Cường, lập được cách đây 9 năm.



Sắp tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ lần lượt đối đầu CLB TP.HCM (sân nhà), Dược Nam Hà Nam Định (sân khách), Quảng Nam (sân khách) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân nhà). Cơ hội để Nguyễn Văn Hoàng và các đồng đội tiếp tục giữ sạch mảnh lưới của mình là hết sức rõ ràng, nếu họ thi đấu với phong độ như những trận vừa qua. Cùng chờ xem, liệu Nguyễn Văn Hoàng có bắt kịp và vượt qua thành tích của Nguyễn Huỳnh Quốc Cường được hay không?