Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng học bổng cho 200 học sinh Nghệ An

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ hoàn thành mục tiêu cả nước có trên 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, với các dự án đã và sắp khởi công, nếu chúng ta quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thì mục tiêu cả nước có trên 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025 sẽ hoàn thành.

Một tàu cá của ngư dân Nghệ An bị sóng biển đánh dạt găm vào dãy đá ngầm (Baonghean.vn) - Tàu cá chuẩn bị ra khơi gặp sóng to gió lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm gây hư hỏng nặng.

Số 13633 ngày 18-6-2023 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13633 ngày 18-6-2023

Nghe An welcomes over 4.9 million tourists in the 1st half of 2023 (Baonghean.vn) - According to the data from Nghe An’s Department of Tourism, recently, especially during holidays and prolonged hot days, tourism activities in the province have been vibrant.



Cảnh giác với hành vi sử dụng công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Baonghean.vn) - Đây là những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mực nước nhiều hồ, đập tại Nghệ An chạm ngưỡng báo động (Baonghean.vn) - Nếu như năm 2022, Nghệ An chỉ có 8 hồ do doanh nghiệp quản lý đạt mực nước dưới 50% dung tích thiết kế thì năm nay con số này là 40 hồ. Đối với các hồ, đập do địa phương quản lý, mực nước trên 70% dung tích thiết kế rất thấp, báo hiệu tình trạng thiếu nước hiện hữu.

Nghe An has approx. 6,900 newly registered cars in the 1st half of 2023 (Baonghean.vn) - According to the authorities, the number of motor vehicles on the road in the entire province increased rapidly in the early months of 2023, particularly with the registration of new cars, which increased by 4.03%.



Giảm lãi suất điều hành: Cơ sở để các ngân hàng hạ lãi suất huy động và cho vay Lần thứ 4 kể từ đầu năm tới nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ lãi suất điều hành, được kỳ vọng sẽ kích thích khả năng hấp thụ vốn đang yếu của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Huấn luyện viên Philippe Troussier sử dụng chiến thuật nào trong trận gặp đội tuyển Syria? (Baonghean.vn) - Sau màn khởi động không thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, ông Philippe Troussier chính thức ra mắt Đội tuyển Việt Nam bằng đấu giao hữu với đội dưới cơ Hong Kong - Trung Quốc.

Vinh International Airport planned to be the 7th largest out of 14 international airports in Vietnam in terms of design capacity (Baonghean.vn) - Vinh Airport is planned to have a design capacity to accommodate 8 million passengers per year by 2030 and 14 million passengers per year by 2050. It will be the 7th largest out of 14 international airports in Vietnam.



Gà thịt ở Nghệ An rớt giá, do đâu? (Baonghean.vn) - Giá gà thịt xuất chuồng từ chỗ trên 50.000 đồng/kg, giảm xuống chỉ còn 40.000 đồng/kg khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An điêu đứng do thua lỗ nặng.

6 tháng đầu năm 2023, Nghệ An có gần 6.900 ô tô đăng ký mới (Baonghean.vn) - Theo ngành chức năng, phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh tăng nhanh trong các tháng đầu năm 2023, đặc biệt là ô tô đăng ký mới, tăng 4,03%.

Vạch trần chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ‘cò đất’ ở thành phố Vinh (Baonghean.vn) - Hành nghề môi giới bất động sản nhưng Thương lại dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng. “Cò đất” này đã tự nhận vơ nhiều lô đất của người khác để bán cho khách lấy tiền cọc.

Ngoại trưởng Mỹ tới Bắc Kinh trong chuyến thăm ít triển vọng tạo đột phá (Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Bắc Kinh hôm 18/6, trở thành nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên của Mỹ tới thăm Trung Quốc trong 5 năm qua.

Đạo đức người làm báo đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện nay Báo chí giữ vị trí trung tâm trong việc cung cấp thông tin cho công chúng và giúp hình thành quan điểm và ý kiến của người dân, từ đó tạo dựng niềm tin vào Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng bền vững đất nước.

Công Phượng ghi bàn ở trận giao hữu gặp Câu lạc bộ Hải Phòng (Baonghean.vn) - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã ghi bàn cho đội U23 Việt Nam. Nhưng chung cuộc, Việt Nam vẫn thua 1-2 trước Câu lạc bộ Hải Phòng.

Nỗ lực tìm điểm yếu của phòng tuyến Nga, quân đội Ukraine hứng chịu nhiều tổn thất Quân đội Ukraine hứng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch phản công. Có dấu hiệu cho thấy họ đang chủ động tấn công theo nhiều hướng để tìm điểm yếu của phòng tuyến Nga. Thách thức đặt ra cho Ukraine đang vô cùng lớn.

Nhan sắc tuổi 37 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền Dù hiếm hoi đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn được khen ngợi mỗi lần xuất hiện.

Cuối tuần nhiều mặt hàng tăng giá; vàng đảo chiều giảm nhẹ (Baonghean.vn) - Ghi nhận ngày cuối tuần nhiều mặt hàng tăng giá như lúa gạo, đô la, xăng dầu. Trong khi đó, giá vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh.

Những lưu ý khi dán phim cách nhiệt ôtô Mùa nắng nóng, nhiều chủ xe ôtô nô nức tìm nơi dán phim cách nhiệt.

Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 19/6 (Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 19/6.

Nắng nóng tiếp tục kéo dài, Nghệ An có nơi trên 39 độ C (Baonghean.vn) - Tây Hiếu và Đô Lương là những địa phương ở Nghệ An ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày 17/6. Dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài...

Tuyển Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp Syria; Lukaku nổi giận với Chelsea (Baonghean.vn) - Tuyển Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp Syria; Lukaku nổi giận với Chelsea; Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Người nước ngoài điều hành 3 công ty cho vay lãi suất đến gần 1.400%/năm Đối tượng người ngoại quốc điều hành 3 công ty cho vay với lãi suất từ 401,5% đến 1.379,7%/năm, gấp 20-68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự.

Tản văn hay: Giữa những tầng xanh (Baonghean.vn) - Vốn nổi tiếng với cao nguyên đá, Hà Giang vào hạ lại xanh rờn rợn, ngan ngát như thể cái lạnh vùng cao và cái lạnh của những núi đá xám trắng không thể nào ngăn nổi sức sống mãnh liệt của cây cối.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 17/6 (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh phát động toàn dân sử dụng tài khoản định danh điện tử; Thứ trưởng Bộ LĐ - TB&XH tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó; Hai học sinh Nghệ An giành HCV Cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy...là những thông tin nổi bật ngày 17/6.

Nhiều địa phương khó khăn trong việc cung cấp nguồn nước sạch (Baonghean.vn) - Mùa nắng nóng, thiếu nước sạch là vấn đề nan giải của nhiều địa phương ở Nghệ An. Và vấn đề đầu tư để có hệ thống cung cấp nước sạch cũng đang là vấn đề khó.

Công đoàn Nghệ An và dấu ấn hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 (Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn Nghệ An đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn để hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.