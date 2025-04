Xã hội Tiếp nhận tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An Chiều 3/4, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao tặng máy xét nghiệm huyết học đa thông số cho Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Tham dự buổi lễ, về phía nhà tài trợ, có Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương – Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội, Nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; ông Trần Đình Thái – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký CLB Trí thức và Doanh nhân trẻ Lam Hồng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; đại diện Công ty TNHH Giải pháp Thiết bị Y tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Sức khỏe Trường Thọ, cùng các nhà hảo tâm.

Về phía tỉnh Nghệ An, có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Đại diện Bệnh viện Phổi Nghệ An; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Người khuyết tật tỉnh và Làng trẻ em SOS Vinh.

Đại diện Công ty CP Truyền thông Sức khỏe Trường Thọ và ông Phạm Văn Huân ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trao biển tài trợ. Ảnh: Hồ Hòe.

Với sự kết nối của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Công ty TNHH Giải pháp Thiết bị Y tế Việt Nam tài trợ 01 máy xét nghiệm huyết học đa thông số và các phụ kiện trị giá 800 triệu đồng cho Bệnh viện Phổi Nghệ An; Công ty cổ phần Truyền thông Sức khỏe Trường Thọ trao tặng các sản phẩm sữa trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Đại diện Công ty TNHH Giải pháp thiết bị Y tế Việt Nam trao biển tài trợ 800 triệu đồng cho Bệnh viện Phổi Nghệ An. Ảnh: Hồ Hòe

Ông Phạm Văn Huân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng đã tài trợ một số sản phẩm trị giá 15 triệu đồng cho các em nhỏ tại các cơ sở nuôi dưỡng và học tập như Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề Người khuyết tật tỉnh và Làng trẻ em SOS Vinh, các em nhỏ đang được can thiệp, trị liệu tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp quý báu của các nhà tài trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã trao Giấy trân trọng cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã đồng hành và sẻ chia yêu thương trong suốt thời gian qua.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo Sở Y tế trao Giấy chứng nhận cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Hồ Hòe

Đây không chỉ là dịp để các nhà tài trợ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn là cơ hội để cộng đồng nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay góp sức vì sự phát triển và tương lai của trẻ em tỉnh Nghệ An./.