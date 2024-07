Xã hội Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An Nhận lời mời của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sáng 11/7, đồng chí Thượng tướng Thoong Loi – Sỉ Li Vông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân cách mạng Lào cùng phu nhân và đoàn công tác đã sang thăm Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì đón tiếp đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào.

Đồng chí Thượng tướng Thoong Loi – Sỉ Li Vông trao quà tặng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Châu Khang



Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào về tình hình và một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đạt được thời gian qua, Đại tá Hoàng Đình Luân bày tỏ trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào đối với Việt Nam trong kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới.

Ngày nay, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các bộ tộc Lào anh em, trong đó có tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của cá nhân đồng chí Thượng tướng Thoong Loi – Sỉ Li Vông, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đối ngoại quốc phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm. Ảnh: Châu Khang



Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An hôm nay luôn nhận thức sâu sắc về tình cảm và mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai nước, nguyện gìn giữ và phát huy truyền thống, tình hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước.

Đồng chí bày tỏ mong muốn trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Thoong Loi – Sỉ Li Vông tiếp tục quan tâm chỉ đạo các lực lượng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với địa phương, quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào anh em.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chúc mừng và đánh giá cao kết quả lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đạt được thời gian qua. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Lào luôn ghi nhận và biết ơn sự giúp đỡ to lớn, nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả của tỉnh Nghệ An đối với Lào trong kháng chiến và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Đặc biệt, trong giúp đỡ Nhân dân Lào xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, đất nước Lào luôn tin tưởng và yên tâm vì có những người bạn Việt Nam thủy chung sắt son, luôn đồng hành với Lào cả trong những lúc khó khăn nhất.

Bày tỏ vui mừng được sang thăm Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào anh em nói chung và quân đội hai nước nói riêng sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, như nguyện vọng và mong muốn của hai Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân hai nước./.