Giáo dục Thủ tục nhập học đại học 2025-2026: Tân sinh viên cần lưu ý Thí sinh trúng tuyển đại học năm 2025 phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30/8/2025, nếu bỏ lỡ coi như từ chối quyền trúng tuyển.

Bước 1: Xác nhận nhập học trực tuyến

Theo Công văn 2457/BGDĐT-GDĐH năm 2025, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả diện xét tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Thời gian thực hiện: trước 17h00 ngày 30/8/2025.

Không trường nào được yêu cầu nhập học trước 22/8/2025 và cũng không được kết thúc quy trình trước hạn chót.

Sau thời gian này, từ 1/9 đến hết 12/2025, thí sinh có thể tham gia xét tuyển bổ sung tại các trường có thông báo. Tuy nhiên, những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được xét tuyển bổ sung (trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo chấp thuận).

Bước 2: Thực hiện thủ tục nhập học

Sau khi xác nhận trực tuyến, trường đại học sẽ gửi giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn chi tiết. Có hai hình thức nhập học:

Nhập học online: Thực hiện qua website trường, nộp hồ sơ điện tử theo yêu cầu.

Nhập học trực tiếp: Nộp hồ sơ bản cứng tại trường đúng theo lịch hẹn.

Hồ sơ nhập học cần chuẩn bị

Giấy báo trúng tuyển (bản chính).

Bằng tốt nghiệp (bản chính + bản sao công chứng).

Sơ yếu lý lịch học sinh – sinh viên.

Học bạ THPT (bản sao công chứng).

Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Giấy khai sinh bản sao, căn cước công dân.

Ảnh 3x4 hoặc 4x6.

Phiếu khám sức khỏe, học phí tạm thu.

Giấy chứng nhận ưu tiên, chính sách (nếu có).

Một số lưu ý quan trọng

Thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên (khu vực, đối tượng) bắt buộc nộp đủ giấy tờ chứng minh.

Sinh viên đến nhập học trễ quá 15 ngày so với lịch trong giấy triệu tập mà không có lý do chính đáng sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Nếu thuê trọ, sinh viên cần xin giấy tạm vắng tại địa phương để đăng ký tạm trú nơi ở mới.