Giáo dục Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Thí sinh cần chờ đến khi nào? Bộ GD&ĐT vừa thông báo lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 đến 17h ngày 22/8, sau 10 vòng lọc ảo, thay vì kế hoạch trước đó.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra thông báo mới

Ngày 20/8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 4898/BGDĐT-GDĐH về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025. Văn bản này gửi đến tất cả các trường đại học, học viện, cao đẳng cùng các cơ sở đào tạo sĩ quan.

Theo kế hoạch điều chỉnh, thời gian công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ được lùi lại đến 17h ngày 22/8/2025. Nguyên nhân là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay cao hơn, dẫn đến áp lực xử lý dữ liệu lớn và cần thêm thời gian để lọc ảo chính xác.

Tăng số vòng lọc ảo lên 10 lần

So với kế hoạch ban đầu, số vòng lọc ảo được tăng thêm 4, từ 6 lên 10 vòng, nhằm hạn chế tình trạng "ảo" khi thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng cùng lúc.

Vòng lọc ảo cuối cùng sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8/2025.

Ngay sau đó, các cơ sở đào tạo tiến hành rà soát, nhập điểm trúng tuyển và công bố kết quả chung từ 17h cùng ngày.

Trong toàn bộ quá trình lọc ảo, các cơ sở đào tạo (CSDT) phối hợp chặt chẽ cùng Vụ Giáo dục Đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên, Cục Khảo thí và Công nghệ thông tin để xử lý dữ liệu. Bộ cũng yêu cầu các trường không được công bố điểm chuẩn trước khi hoàn tất toàn bộ quy trình lọc ảo.