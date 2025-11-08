Thứ Hai, 11/8/2025
Giáo dục

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2025

Quốc Duẩn 11/08/2025 10:34

Đại học Giao thông vận tải đưa ra lịch dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường đại học sẽ tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Sau đó, Bộ tiến hành xử lý dữ liệu để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đúng 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả xét tuyển đợt 1. Các trường có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn ngay từ chiều 20/8 và muộn nhất là trước 17h ngày 22/8.

Đại học Giao thông vận tải dự kiến lịch công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2025

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2025

Theo đại diện nhà trường, nhóm ngành có điểm đầu vào cao nhất trong các năm trước như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ điện tử dự kiến sẽ giữ ổn định, ở mức 25,5 đến gần 27 điểm. Nếu có giảm, mức giảm sẽ rất ít.

Với phần lớn các ngành khác, điểm chuẩn có thể giảm khoảng 0,5–1 điểm so với năm ngoái, dao động từ 22–24 điểm. Mức thấp nhất dự kiến vẫn giữ ở 20 điểm, áp dụng cho các ngành như Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

