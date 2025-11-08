Giáo dục Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2025 Đại học Công nghiệp Hà Nội đưa ra lịch dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường đại học sẽ tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Cùng lúc đó, Bộ GD&ĐT tiến hành xử lý dữ liệu để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đúng 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển và rà soát lần cuối. Từ chiều cùng ngày, các trường có thể công bố điểm chuẩn và muộn nhất là 17h ngày 22/8.

Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến lịch công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2025

Theo TS Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, bình quân điểm các tổ hợp xét tuyển chính của trường như A00, A01, D01 giảm khoảng 1 - 1,5 điểm so với năm 2024. Số thí sinh đạt mức 22 - 26 điểm cũng giảm mạnh, dù đây là khoảng điểm chuẩn phổ biến của trường trong các năm gần đây.

Tuy nhiên, với quy chế tuyển sinh mới, điểm quy đổi giữa các phương thức được tính tương đương, nên nhiều ngành, chương trình đào tạo dự kiến giữ mức điểm chuẩn ổn định.

Các ngành khối D01 thuộc nhóm Kinh doanh quản lý, Du lịch, Khách sạn có thể giảm nhẹ. Một số ngành “hot” như Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Logistics được dự đoán đạt điểm chuẩn cao nhất, khoảng 26 điểm, tương đương năm 2024.