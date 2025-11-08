Giáo dục Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025 Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra lịch dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Bộ GD&ĐT sau đó xử lý dữ liệu để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Lúc 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển và tiến hành rà soát lần cuối. Các trường có thể công bố điểm chuẩn ngay từ chiều 20/8 và muộn nhất là 17h ngày 22/8.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến lịch công bố điểm chuẩn vào trước 17h ngày 22/8

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025

Theo TS Lê Anh Đức – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, căn cứ vào phổ điểm các môn và mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp có thể giảm 1-2 điểm so với năm trước, tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo.

Năm nay, trường xét tuyển theo 4 tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh). Việc tất cả các tổ hợp đều có môn Toán giúp đảm bảo sự công bằng tương đối giữa các thí sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của phương thức này là 20 điểm.