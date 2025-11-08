Thứ Hai, 11/8/2025
Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Quốc Duẩn 11/08/2025 10:34

Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra lịch dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường đại học sẽ tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Bộ GD&ĐT đồng thời xử lý dữ liệu để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đúng 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển và tiến hành rà soát trước khi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Từ chiều cùng ngày, các trường có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn, chậm nhất trước 17h ngày 22/8.

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến lịch công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Dựa trên phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2025 dao động từ 19 đến 28 điểm.

Nhóm ngành có điểm chuẩn cao gồm: Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin (Global ICT), An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật… với dự kiến từ 26,5 đến 28 điểm.

Một số ngành có thể lấy mức thấp hơn, khoảng 19 điểm, như Quản trị kinh doanh (hợp tác Đại học Troy), Quản lý tài nguyên và môi trường, tiếng Trung khoa học kỹ thuật và công nghệ.

