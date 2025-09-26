Pháp luật Thủ tục thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy gồm những gì? Ông Ngô Đại Nam, cư trú tại phường Thành Vinh, cho biết đang có kế hoạch xây dựng một khách sạn cao 7 tầng và đặt câu hỏi: “Công trình này có thuộc diện phải thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của cơ quan Cảnh sát PCCC hay không?”

Trả lời:

Về vấn đề này, theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ, khách sạn có quy mô như trên thuộc Mục 7 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Do đó, công trình của ông bắt buộc phải thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế về PCCC và thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát PCCC cấp tỉnh.

Để thực hiện thủ tục này, người dân cần nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Thành phần hồ sơ được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 9 của Nghị định 105/2025/NĐ-CP, bao gồm: Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế PCCC theo mẫu PC11; Giấy tờ hợp pháp về đất đai, thể hiện sự phù hợp với mục đích sử dụng và quyền sở hữu công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng; Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đáp ứng các nội dung theo điểm e và g khoản 1 Điều 16 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Văn bản thẩm định thiết kế về PCCC của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình.

Như vậy, việc xây dựng khách sạn 7 tầng không chỉ yêu cầu đáp ứng các điều kiện về kiến trúc và xây dựng mà còn phải được Cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm định thiết kế nhằm đảm bảo an toàn về cháy, nổ trong suốt quá trình vận hành công trình.