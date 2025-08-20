Quốc tế Thủ tướng Áo đề xuất Vienna là địa điểm đàm phán Nga - Ukraine Thủ tướng Áo đề xuất thủ đô Vienna trở thành địa điểm cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột.

Thủ đô Vienna, Áo. Ảnh: Pexel

Theo RIA Novosti, tờ Die Presse của Áo đưa tin, Thủ tướng Liên bang Áo Christian Stocker (Đảng Nhân dân Áo) đã đề xuất Thủ đô Vienna như một địa điểm khả thi để đàm phán về thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

"Thủ tướng Liên bang Christian Stocker đã đề nghị Vienna như một địa điểm khả thi để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin” - tờ báo đưa tin.

Văn phòng nhấn mạnh rằng, Vienna có truyền thống lâu đời "là một nơi đối thoại và cung cấp các điều kiện khung tuyệt vời để làm việc với các tổ chức quốc tế đặt tại đây, chẳng hạn như OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu)".

Đồng thời, trả lời câu hỏi về lệnh bắt giữ ông Putin của Tòa án Hình sự Quốc (ICC) tế, Văn phòng Thủ tướng Áo cho rằng, sự tham gia của người có lệnh bắt giữ của ICC vào các cuộc đàm phán hòa bình, cần phải được làm rõ trước với toà án.

"Nếu các cuộc đàm phán diễn ra ở Vienna, chúng tôi sẽ nộp đơn lên ICC trên cơ sở các thỏa thuận trụ sở của chúng tôi với các tổ chức quốc tế ở Vienna ... để cho phép Tổng thống Putin tham gia vào đàm phán" – Văn phòng Thủ tướng Áo lưu ý.

Cựu Đại sứ Nga tại Áo Dmitry Lubinsky trước đây đã nhiều lần tuyên bố rằng, nền tảng đàm phán được tổ chức Vienna đã mất đi sự chú ý đối với Nga, trong bối cảnh Áo không còn mang giá trị nguyên tắc trung lập, cũng như quá trình chính quyền Áo áp đặt nhiều hạn chế đáng kể về triển vọng bình thường hoá quan hệ song phương với Nga.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, trong cuộc xung đột Ukraine, chính phủ Áo "rõ ràng đã chọn một bên và tự động đưa mình ra khỏi cuộc chơi".