Thời sự Thủ tướng: Biến Phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' thành sức mạnh vĩ đại giữ gìn non sông gấm vóc Việt Nam muôn đời bền vững Tối 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an!

Thưa toàn thể các đồng chí!

1. Hòa chung trong không khí hào hùng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hôm nay, tôi rất vinh dự, xúc động và tự hào cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đến dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX - sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí hành động và khát vọng cống hiến của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - chặng đường vô cùng vẻ vang, rực rỡ chiến công của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng!

Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các đại biểu, điển hình tiên tiến, các tướng lĩnh, sĩ quan và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa toàn thể các đồng chí!

2. Suốt 80 năm qua, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Người làm công an cách mệnh phải có lòng nhân ái, vì dân mà phục vụ. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép", lực lượng Công an nhân dân luôn nỗ lực, cống hiến, sáng ngời phẩm chất cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình"; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý, lãnh đạo, không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn góp phần kiến tạo, mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; thúc đẩy nền hành chính minh bạch, hiện đại; làm sâu sắc hơn văn hóa phụng sự, văn hóa người Công an cách mạng, vì Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu trong triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiên phong thực hiện bài bản, khoa học cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt về chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là Đề án 06, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh xác thực điện tử, Trung tâm dữ liệu quốc gia, Kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính…

Bên cạnh đó, các đồng chí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Làm tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, bảo vệ tối đa lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân. Giải quyết căn cơ, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, từ sớm, từ xa, không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Triệt phá thành công nhiều đường dây, tổ chức phạm tội lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, lừa đảo, an ninh mạng…; kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao. Đổi mới công tác đối ngoại công an theo hướng "đi trước mở đường", tiếp tục là "trụ cột" quan trọng trong đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân ta. Đổi mới toàn diện công tác xây dựng thể chế, pháp luật, hướng tới nền tư pháp công bằng, dân chủ, văn minh, pháp quyền, hiện đại, dễ tiếp cận. Chủ động, tích cực trong bảo đảm an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…; là một trong những lực lượng tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19, phòng chống, ứng phó thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những thành tựu, kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, an toàn, lành mạnh, cuộc sống của nhân dân thanh bình, hạnh phúc, ấm no, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

Có thể khẳng định, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta có dấu ấn, đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân; qua đó cũng làm tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh, hành động quyết liệt, vì dân quên mình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Thưa toàn thể các đồng chí!

3. Những kết quả, thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đạt được thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Phong trào Thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" có vai trò nòng cốt trong công tác thi đua, khen thưởng của toàn lực lượng Công an nhân dân và đã thu hút được sự tham gia rộng rãi, tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần ứng phó "từ sớm, từ xa, từ cơ sở" một cách hiệu quả đối với các vấn đề, thách thức ngày càng đa dạng, phức tạp, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc.

Với rất nhiều mô hình, sáng kiến hay, Phong trào Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp an ninh linh hoạt, hiệu quả; góp phần hoàn thiện chiến lược an ninh, trật tự; thúc đẩy sự tham gia rộng rãi, tích cực của hệ thống chính trị, người dân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh.

Tại Đại hội Thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần này, chúng ta biểu dương, tôn vinh 246 điển hình tiên tiến; những minh chứng sống động nhất cho sự tận tụy, vì nhân dân; khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân là "lá chắn thép" trước quân thù, một "điểm tựa bình yên" của nhân dân trong khó khăn, nguy nan, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Trong 5 năm qua, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và hàng nghìn đồng chí bị thương, những biểu tượng sống động của tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Nhân dịp này, chúng ta cùng kính cẩn nghiêng mình tri ân sâu sắc và biết ơn vô hạn những anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những thành tích, chiến công, sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển đất nước, đặc biệt là bình yên cuộc sống của nhân dân.

Thưa toàn thể các đồng chí!

4. Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc thực hiện nhiều quyết sách mang tính lịch sử, đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức phức tạp, khó lường; phát sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng con người, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân khó khăn, nặng nề hơn nhưng cũng vinh quang và trách nhiệm nhiều hơn, có ý nghĩa quan trọng hơn.

Tôi đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh, với việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thứ ba, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải chiến thắng", lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ. Thực hiện công vụ với tinh thần "3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ"; thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, "gần dân, hiểu dân, vì dân", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả của hoạt động Công an nhân dân.

Thứ năm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là cấp cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất; xây dựng văn hóa Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tấm gương rèn luyện, tận tụy và kỷ cương; lắng nghe, giải quyết thấu đáo khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Thứ sáu, tiếp tục phát triển Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" sâu rộng, với nhận thức sâu sắc, sức mạnh nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi như lời Bác Hồ dạy: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn".

Với những ý nghĩa đó, tôi trân trọng phát động Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đề nghị các cấp, ngành, các địa phương, cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt tất cả người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ Phong trào trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để quy tụ sức dân, đoàn kết ý chí dân tộc, đồng lòng biến phong trào thành sức mạnh vĩ đại giữ gìn non sông gấm vóc Việt Nam muôn đời bền vững!

Thưa toàn thể các đồng chí!

5. Tại Đại hội hôm nay, chúng ta mong muốn và tin tưởng, trên nền tảng truyền thống vẻ vang, anh hùng của 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tinh thần "Còn Đảng, còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thành công Phong trào Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", tạo động lực, sức mạnh to lớn để lực lượng Công an nhân dân đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Chiến sĩ thi đua, đại biểu điển hình tiên tiến sức khỏe, hạnh phúc, thành công! Chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân quân hùng, tướng mạnh, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Chúc Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX thành công tốt đẹp, tiếp tục lan tỏa, truyền thêm cảm hứng, tạo thêm động lực cho toàn lực lượng Công an nhân dân và cho toàn xã hội đưa đất nước ta bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng như lời của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

*Tiêu đề do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đặt