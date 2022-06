Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân ngày 12/6

Công nhân lao động sẽ gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ

Thực hiện kế hoạch số 156/KH-TLĐ ngày 15/12/2021 về tổ chức Tháng Công nhân năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất, được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với công nhân lao động.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại sẽ có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động.

Cùng dự buổi đối thoại có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban ngành và lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, hiệp hội ngành nghề…

Chương trình là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ; được Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang; đi thăm, động viên, tặng quà cho công nhân tại các khu nhà trọ và nhà ở xã hội.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tháng Công nhân năm 2022 nhằm "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" theo tinh thần của Thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư kết luận về tổ chức Tháng Công nhân.

Chương trình là hoạt động tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với công nhân lao động; tiếp tục triển khai chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, khẳng định quyết tâm, khát vọng của công nhân lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

10 nhóm vấn đề công nhân kiến nghị

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết để chuẩn bị cho chương trình, ngày 16/5, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn, các cơ quan báo chí công đoàn mở diễn đàn, tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp kiến nghị, ý tưởng, đề xuất của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước. Đến nay, cơ quan chức năng đã nhận được gần 10.000 câu hỏi, kiến nghị của công nhân lao động tập trung vào 10 nhóm vấn đề.

Cụ thể: Đề nghị tăng lương tối thiểu; sửa đổi chính sách bảo hiểm theo hướng tạo được niềm tin lâu dài để người lao động gắn bó với bảo hiểm xã hội (BHXH), hạn chế tình trạng rút BHXH 1 lần. Nhóm vấn đề thứ ba là chỉ đạo đôn đốc giải quyết các chính sách, trong đó có 3 nội dung chính là người lao động chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khi bị ảnh hưởng do COVID-19; hỗ trợ các em học sinh mầm non là con công nhân lao động ở các khu công nghiệp (KCN) theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP; hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm vấn đề được công nhân quan tâm và đặt nhiều câu hỏi nhất là nhu cầu bức thiết về nhà ở, trường học và các thiết chế công đoàn hỗ trợ đời sống công nhân.

Bên cạnh đó, người lao động cũng bày tỏ nguyện vọng về các vấn đề hỗ trợ tín dụng cho công nhân, khi có tín dụng tốt sẽ hạn chế được tình trạng vay "tín dụng đen"; vấn đề học nghề, đào tạo nghề và mong muốn được học nghề rất lớn trong công nhân lao động; xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động như không ký hợp đồng lao động, nợ lương, nợ BHXH.

Công nhân cũng kiến nghị những vấn đề liên quan đến khám chữa bệnh. Thực tế, có rất ít bệnh viện ở gần khu nhà trọ, do thời gian eo hẹp nên cuối tuần công nhân mới đi khám bệnh được nhưng vào ngày nghỉ không được hưởng BHXH nên họ gặp khó khăn. Ngoài ra, công nhân cũng mong muốn được bảo đảm về an toàn thực phẩm, nhất là bếp ăn và các điểm chợ quanh KCN; bảo đảm an ninh, an toàn tại nơi ở, nơi làm việc.

Chia sẻ về việc giải quyết những vấn đề đã được đề xuất trong các kỳ đối thoại trước, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết một trong những việc được giải quyết ngay từ cuộc đối thoại tổ chức tại Hà Nam là việc giảm giá điện cho công nhân tại các khu nhà trọ.

Ngoài ra, sau chương trình đối thoại, Tổng Liên đoàn Lao động cũng tổ chức đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về giờ làm thêm. Kết quả khảo sát cho thấy các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định...