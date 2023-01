Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Ngành Ngoại giao phải chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước

Tin mới

Báo Nghệ An thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng (Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, sáng 10/1, đoàn công tác Báo Nghệ An do Phó Tổng Biên tập Trần Văn Hùng dẫn đầu cùng đại diện Công đoàn Báo Nghệ An đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên).

Báo Nghệ An và Công ty cổ phần TTH Group trao quà Tết người nghèo ở huyện Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Sáng 10/1, Báo Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần TTH Group trao 50 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hưng Nghĩa và xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên)

Ngăn ngừa ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy (Baonghean.vn) - Đặc điểm của các loại ma túy “núp bóng” này là có bao bì bắt mắt, ngụy trang dưới dạng thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát; gây ảo giác mạnh, thậm chí tử vong nếu sử dụng quá liều.

Dịch vụ dọn nhà giá tăng vẫn quá tải dịp cận Tết (Baonghean.vn) - Tết Nguyên đán đang đến gần, cũng là thời điểm dịch vụ dọn nhà cuối năm “nóng” dần lên. Càng cận Tết, nhu cầu càng tăng, do đó, giá thuê dọn dẹp nhà cửa càng cao, thậm chí, nhiều gia đình không thuê được dịch vụ vì người làm đã kín lịch.

Năm 2023 cúng ông Công, ông Táo ngày nào, giờ nào đẹp? (Baonghean.vn) - Cúng ông Công, ông Táo là phong tục truyền thống ngày Tết của dân tộc ta để tạ lễ năm cũ và cầu chúc cho một năm mới ấm no, hạnh phúc. Vậy năm 2023 cúng ông Công, ông Táo ngày nào, giờ nào đẹp để mang lại nhiều may mắn cho gia chủ?

2 doanh nghiệp ở Nghệ An bị phạt 1,8 tỷ đồng vì khai thác cát vượt mức cho phép (Baonghean.vn) - Khai thác cát vượt công suất cho phép suốt 2 năm liền, 2 doanh nghiệp ở huyện Thanh Chương và huyện Nam Đàn bị xử phạt tổng số tiền 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, cả 2 cùng bị đình chỉ khai thác khoáng sản 5,5 tháng.

Vietnam gathering momentum for sustainable development: Party leader Party General Secretary Nguyen Phu Trong has highlighted Vietnam’s achievements in 2022 and their impacts on the country's growth in 2023.

Độc đáo nghệ thuật điêu khắc nhà thờ họ ở làng Trung Cần (Baonghean.vn) - Nằm ven đê sông Lam, nhà thờ họ Nguyễn Hữu ở xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn) là một công trình nghệ thuật đặc sắc, đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Những khoảnh khắc ấn tượng trận bán kết AFF Cup 2022 Việt Nam – Indonesia (Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của trận bán kết lượt về giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Indonesia.

Xe ôtô Toyota chạy quá 80.000 km cần bảo dưỡng những hạng mục nào? Người sử dụng xe cần kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện hư hỏng, tiến hành bảo dưỡng để đảm bảo tính an toàn của chiếc xe. Đặc biệt trong giai đoạn 80.000-100.000 km, các mẫu xe dòng Toyota phổ thông cần được thay thế, bảo dưỡng 1 số chi tiết theo đề nghị của nhà sản xuất.

Nghệ An siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm (Baonghean.vn) - Tình trạng vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện thời điểm này đang có dấu hiệu gia tăng. Bởi vậy, đây cũng là thời điểm ngành chức năng thực hiện xử lý nghiêm lỗi vi phạm này.

Không còn khái niệm 'hạ cánh an toàn' Việc cho thôi chức đối với các cán bộ cấp cao như vừa rồi là bước tiến rất lớn trong công tác cán bộ của Đảng, đảm bảo đúng phương châm “có lên, có xuống, có vào, có ra”. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với những cán bộ vướng vào tham nhũng, tiêu cực, không còn khái niệm "hạ cánh an toàn".

HLV Park Hang-seo: Tôi tự hào về các học trò của mình (Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia 2-0 trên sân Mỹ Đình để tiến vào chung kết AFF Cup 2022. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, ông tự hào về các học trò của mình.

Nghệ An: Đào dáng rồng được chào giá cho thuê hàng trăm triệu đồng (Baonghean.vn) - Thời điểm này, những gốc đào đã ùn ùn đổ về thành Vinh để phục vụ người dân vui Tết, trong đó có những gốc đào khủng, kiểu dáng độc lạ được chào giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Hoa hậu Ngọc Hân diện pháp phục vãn cảnh chùa Ngọc Hân có niềm tin với Phật pháp nên cảm thấy tâm hồn thanh tịnh, an yên khi khoác lên mình những mẫu pháp phục duyên dáng trong khuôn viên ngôi chùa tĩnh mịch.

Nhiều nước siết chặt quy định nhập cảnh với du khách từ Trung Quốc Nhiều nước châu Âu và châu Á đã ban hành quy định mới siết chặt hoạt động nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc, do lo sợ dịch Covid-19 tái bùng phát.

ĐT Việt Nam nhận 2 tỷ tiền thưởng; Tiến Linh được AFF vinh danh sau màn tỏa sáng rực rỡ trước Indonesia (Baonghean.vn) - Theo thông báo mới nhất từ VFF việc giành quyền vào chung kết, ĐT Việt Nam được VFF thưởng 2 tỷ đồng; Tiền đạo Tiến Linh được AFF lựa chọn là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận bán kết lượt về. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (Baonghean.vn) - Trong năm 2022, ngành chức năng Nghệ An đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vi phạm hành chính với số tiền phạt 16 triệu đồng.

Lời khai của hung thủ dùng dao truy sát gia đình nhà vợ Đối tượng khai do mâu thuẫn gia đình nên đã dùng dao truy sát gia đình nhà vợ khiến 3 người thương vong. Vụ án khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi tàn ác của hung thủ.

Huấn luyện viên Indonesia: 'Chúng tôi thua vì mặt sân Mỹ Đình không tốt' (Baonghean.vn) - Sau trận thua Việt Nam 0-2, Huấn luyện viên Shin Tae Yong cho rằng đội tuyển Indonesia thua vì mặt sân Mỹ Đình không tốt.

Tiến Linh lập cú đúp, Việt Nam giành vé vào chung kết AFF Cup 2022 (Baonghean.vn) - Tiến Linh lập cú đúp, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Indonesia (tổng tỷ số 2 lượt đi và về là 2-0). Kết quả này đưa đội tuyển Việt Nam tiến thắng vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng trong vụ án thứ tư vướng lao lý.

Ngành giáo dục tổ chức ‘Tết sum vầy - Xuân gắn kết’ cho giáo viên ngoài công lập (Baonghean.vn) - Chương trình nhằm đem đến một cái tết ấm áp, vui vẻ và động viên cán bộ nhà giáo người lao động gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

Trao 260 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ở Tương Dương và Anh Sơn (Baonghean.vn) - Ngày 9/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với các huyện Tương Dương và Anh Sơn, cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Báo Nghệ An và Tập đoàn TTG Holdings tặng quà Tết người nghèo ở Quỳ Hợp và Quỳ Châu (Baonghean.vn) - Thực hiện lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán 2023, ngày 9/1, đoàn công tác Báo Nghệ An và Tập đoàn TTG Hoidings phối hợp với huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu trao quà cho các hộ nghèo xã Yên Hợp và Châu Bình.

Báo Nghệ An tặng quà, chúc Tết cán bộ nghỉ hưu (Baonghean.vn) - Chiều 9/1, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đến thăm và tặng quà ông Thái Ngô Dương – nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, hiện đang sinh sống tại xã Yên Sơn (Đô Lương).

Báo Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Xiêng My (Baonghean.vn) - 100 món quà Tết ấm áp nghĩa tình được Báo Nghệ An và các đơn vị tài trợ gửi đến các hộ nghèo xã Xiêng My, huyện Tương Dương, nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên ở Con Cuông (Baonghean.vn)- Ngày 9/1, Đảng bộ thị trấn Con Cuông tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 55, 50, 45, 40,30 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà Tết người nghèo tại huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp (Baonghean.vn)- Ngày 9/1, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác và nhà tài trợ Massan đã đến thăm và trao 210 suất quà Tết cho hộ nghèo, học sinh nghèo tại các huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp.