Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của những người nghèo, số phận kém may mắn

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì lễ phát động "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và được các đài phát thanh - truyền hình trên cả nước tiếp sóng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức, các cá nhân, nhà hảo tâm và đại diện các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Những năm qua, chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng và công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2020 đến nay, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và thực hiện an sinh xã hội được trên 19.313 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" 04 cấp vận động được trên 3.865 tỷ đồng và ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp các địa phương trên 15.448 tỷ đồng.

Từ nguồn vận động, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 102.910 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 2,4 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bệnh; giúp đỡ 593.034 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ 663.771 lượt người phát triển sản xuất; xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh.

Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022", là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (17/10/2022 - 18/11/2022).

Tại chương trình, cùng với các tiết mục văn nghệ là các thước phim, trò chuyện với khách mời phản ánh kết quả công tác xóa đói, giảm nghèo nói chung và "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng; những câu chuyện thể hiện nỗ lực tự thân của người nghèo; những mảnh đời, hoàn cảnh cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng để vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư và hưởng ứng Phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam, các nhà hảo tâm trong cả nước phát huy truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", người có của giúp của, người có công giúp công; có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít, đồng tâm, hiệp lực giúp đỡ người nghèo, người yếu thế và những nơi còn nhiều khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vinh dự được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động, tiếp nhận các nguồn lực giúp đỡ của toàn xã hội; cam kết quản lý, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, công khai, minh bạch để Nhân dân và các tổ chức, cá nhân giám sát; tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng sự mong đợi của các đối tượng thụ hưởng.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ đói nghèo là một trong ba thứ giặc gồm giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến quốc ngày 10/01/1946, Người nói: "Chúng ta đã tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ".

Thấm nhuần tư tưởng đó, xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đây là yêu cầu cấp bách, là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của quá trình phát triển nhanh, bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hằng năm chúng ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19, Đảng và Nhà nước đã kịp thời có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với người dân bị ảnh hưởng, nhất là người nghèo. Trong hơn 1 năm qua, Trung ương và các địa phương đã dành hơn 86 nghìn tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 56 triệu lượt người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch và 730 ngàn người sử dụng lao động. Cùng với sự quan tâm đó và sự nỗ lực vươn lên của chính người dân, công tác giảm nghèo còn nhận được sự hỗ trợ to lớn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các quốc gia, các tổ chức quốc tế.

Theo Thủ tướng, những năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được hàng chục ngàn tỷ đồng; giúp xây mới và sửa chữa hàng trăm ngàn căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hàng triệu lượt người nghèo khám chữa bệnh…

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về giảm nghèo, được nhân dân ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chúng ta đã hoàn thành trước thời hạn Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo.

Thủ tướng cho rằng, phía trước vẫn còn nhiều nỗi lo, trăn trở khi vẫn còn gần 2,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm hơn 9% số hộ trong cả nước; vẫn còn nhiều người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo… còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Thủ tướng xúc động, "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ là khẩu hiệu mà là những hành động cụ thể, thiết thực. Chúng ta hãy ở bên cạnh, đặt mình vào hoàn cảnh của những người nghèo, của những số phận kém may mắn để giúp đỡ bằng tấm lòng, bằng cảm xúc của trái tim, bằng sự thấu hiểu, bằng sự trân trọng, nâng niu và cảm thông sâu sắc.

Xóa đói giảm nghèo là vấn đề toàn dân và cả nước, cần phải có cách tiếp cận toàn dân và trên bình diện quốc gia. Đó là sự tham gia tích cực của cộng đồng và sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và bạn bè, đối tác quốc tế.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị và kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, nhất là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh; Tăng cường kiến thức, kỹ năng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người nghèo.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, chung tay, có các hoạt động thiết thực, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, những người nghèo, cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cám ơn và mong muốn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế - với trái tim nhân ái, tinh thần trách nhiệm cao - tiếp tục có những đóng góp hiệu quả hơn nữa trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trước và trong khuôn khổ chương trình "Cả nước Chung tay vì người nghèo năm 2022" đã có nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân chung tay đóng góp, ủng hộ người nghèo để "không ai bị bỏ lại phía sau", với tổng số tiền đã đăng ký ủng hộ trên 1.177 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội.

Quỹ Vì người nghèo Trung ương tiếp tục tiếp nhận ủng hộ thông qua các tài khoản theo các hình thức, địa chỉ:

1. Tiếp nhận qua tài khoản Ngân hàng Vietcombank, với tên tài khoản: Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương; Số tài khoản: V999; Tại Sở giao dịch, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

2. Tiếp nhận qua tài khoản Ngân hàng Chính sách xã hội: với tên tài khoản: Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương; Số tài khoản: 1000001000171717; Tại Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Tiếp nhận qua tài khoản Kho bạc Nhà nước: Tên tài khoản: Quỹ "Vì người nghèo" Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Số tài khoản: 3761.0.9054386.91046; Tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt: Phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng 109, phòng 111 – Nhà B), Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 02439288480./.