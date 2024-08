Thời sự Thủ tướng: Phong trào thi đua, khen thưởng là sức mạnh nội sinh của đất nước Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng là hai nội dung luôn gắn với nhau, là một trong những sức mạnh nội sinh của dân tộc, của đất nước.

Sáng 16/8, kết luận Phiên họp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Hội đồng), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng, nhấn mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng là sức mạnh nội sinh của đất nước nên phải tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, không hình thức.

Thi đua sôi nổi, khen thưởng kịp thời

Tại Phiên họp, Hội đồng cho biết từ năm 2021 đến nay, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động 4 phong trào thi đua phạm vi toàn quốc, đồng thời tiếp tục triển khai 3 phong trào thi đua.

Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19,” góp phần “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái,” nhất là kỳ tích “đi sau về trước” trong tiêm vaccine và tỷ lệ tử vong rất thấp. Nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,” tạo khí thế lao động sôi nổi trên hầu hết các công trường xây dựng trên toàn quốc, góp phần hoàn thành thêm 858km đường bộ cao tốc; chuẩn bị khánh thành đường dây 500kV mạch 3.

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025,” phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà nhà tạm, nhà dột nát...

Từ năm 2021 đến nay, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tham mưu thẩm định trình gần 387.000 trường hợp, trong đó trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng gần 35.000 trường hợp, trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước khen thưởng cho gần 352.000 trường hợp.

Hội đồng đánh giá các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai đồng bộ, hiệu quả, là nòng cốt, định hướng cho các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng khen thưởng được nâng lên, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước; khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác có thành tích tiêu biểu được thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, phong trào thi đua tại một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao.

Một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi công vụ.

Công tác khen thưởng thông qua việc phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các bộ, ban, ngành, địa phương...

Từ nay đến hết năm 2025 đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, Hội đồng thống nhất cần làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thành cao trào hành động cách mạng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, của dân tộc, nhất là chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Cùng với đó, triển khai tổ chức có hiệu quả các hoạt động tôn vinh, khen thưởng nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2024-2025 theo hướng dẫn, gắn với các sự kiện: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội đồng cũng nhất trí phải chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp; tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tập thể, cá nhân nước ngoài có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng là hai nội dung luôn gắn với nhau, là một trong những sức mạnh nội sinh của dân tộc, của đất nước; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Làm tốt phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng sẽ tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra; là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất, vừa có tính chất trước mắt, vừa lâu dài nên phải thường xuyên quan tâm, tập trung nguồn lực cho công tác này; tổ chức thực hiện dân chủ, khách quan, đổi mới, bám sát thực tiễn, thực hiện thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 9 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đánh giá cao kết quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2021 đến nay, thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng biểu dương tinh thần trách nhiệm và đóng góp rất tích cực các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể và nhân dân đã hưởng ứng, phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua.

Những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đạt được thời gian qua góp phần quan trọng vào thành tựu chung về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổ chức trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, không hình thức

Chỉ rõ một số hạn chế và nguyên nhân, nêu các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất” để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, cả hệ thống chính trị, từng người, toàn xã hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Các phong trào thi đua cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các nhiệm vụ quan trọng, đột phá; bám sát và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra một cách có hiệu quả; phải được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, không hình thức.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể thế, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ; khi giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm để khi đánh giá, khen thưởng dễ dàng, chính xác, khách quan; khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, chống tiêu cực, lợi ích nhóm.

Cho rằng làm tốt công tác thi đua, khen thưởng là phải tạo phong trào tốt, phát hiện đúng, bồi dưỡng thường xuyên, tổng kết đầy đủ, khen thưởng kịp thời và nhân rộng hiệu quả, Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công khai, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết từ nay đến hết năm 2025, nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Đặc biệt, năm 2025 diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Do đó, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng rất lớn, cần phải thực hiện tốt hơn nữa với tinh thần việc nào làm chưa tốt thì phải khắc phục bằng được để làm cho tốt; việc nào làm tốt rồi thì quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để làm tốt hơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Cùng với đó, chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những người yếu thế.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng kháng chiến và việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng còn tồn đọng; tích cực triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào thi đua mới với phương châm “thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” tạo đột phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) như Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tham mưu trình Bộ Chính trị Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW và đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về các hoạt động tôn vinh, khen thưởng nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2024 và năm 2025, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng giao Bộ Nội vụ khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện để Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh, khen thưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 2 năm 2024-2025, ban hành trong tháng 8/2024.

Trong số đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo lễ phát động Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc,” tạo khí thế, tạo động lực, truyền cảm hứng thực hiện hiệu quả cao nhất.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức buổi “Gặp mặt nhân chứng lịch sử, người có công với nước" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp các đại biểu là tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động, tích cực tổ chức Đại hội thi đua các cấp, các ngành, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào năm 2025./.