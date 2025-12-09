Quốc tế Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực Thủ tướng Qatar Al Thani cáo buộc Israel đang cố gắng gây áp lực buộc khu vực phải thay đổi; đồng thời nói rằng ông sẽ có chuyến đi tới Washington ngày 12/9 để thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abderrahman Al Thani. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, ngày 12/9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abderrahman Al Thani phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được triệu tập liên quan đến các cuộc không kích của Israel vào Qatar rằng, Israel đang cố gắng gây áp lực buộc khu vực phải thay đổi.

"Israel đang thể hiện hành vi ngạo mạn khi tin rằng họ có thể thực hiện bất kỳ hành động nào. Họ liên tục phá vỡ sự ổn định trong khu vực và cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực, ủng hộ những tư tưởng cực đoan" – Thủ tướng Qatar Al Thani phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cũng tại cuộc họp, Đại diện thường trực của Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danon cho biết, nước này đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong khi ngược lại Hamas từ chối.

Trước đó, ngày 9/9, Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các ngôi nhà tại một khu dân cư ở Doha – nơi một phái đoàn lãnh đạo của Hamas đang đàm phán về đề xuất ngừng bắn mới nhất cho Dải Gaza.

Theo Bộ Nội vụ Qatar, vụ tấn công đã khiến một thành viên của cơ quan an ninh nội địa nhà nước thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, cùng với con trai của thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza, Humam al-Haya, và người đứng đầu văn phòng của ông.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Politico trích một nguồn đáng tin cậy cho biết, ngày 12/9 Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abderrahman Al Thani sẽ đến Washington để thảo luận về cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ nước này và tình trạng đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza.

Thủ tướng Qatar dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff.