Thời sự Thủ tướng: "Tiếng nói Việt Nam" luôn vang xa, bay cao, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các thế hệ Sáng 7/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) của VOV

Cùng dự buổi lễ có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại diện các nước và tổ chức quốc tế.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài Tiếng nói Việt Nam; tặng Đài Tiếng nói Việt Nam bức trướng chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, suốt chặng đường 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, viết nên những trang sử oanh liệt, làm tròn sứ mệnh cao cả, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng; đã cùng đất nước tiếp bước vững chắc trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng và đang tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VOV đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm

Bước vào thời kỳ phát triển mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đã khẳng định là kênh thông tin chủ lực, tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận; là diễn đàn tin cậy để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, quản lý xã hội; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với con đường đi lên của cách mạng Việt Nam do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, ôn lại chặng đường 80 năm truyền thống vẻ vang của Đài, là dịp để mỗi cá nhân và các tập thể trong Đài Tiếng nói Việt Nam ý thức rõ hơn và thấy rõ trách nhiệm của mình để quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hơn nữa trí tuệ, bản lĩnh, đủ tâm và đủ tầm xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng vững mạnh, đồng tâm, nhất trí tiếp tục phấn đấu góp phần cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tiếng nói của chính nghĩa, tiếng nói của một quốc gia độc lập

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới của Việt Nam, Người chỉ đạo thành lập Đài Phát thanh quốc gia - tiền thân của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày nay; trân trọng cảm ơn, tri ân sự đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, văn nghệ sĩ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt lịch sử vẻ vang 80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt, chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn và gửi những tình cảm yêu quý tới gia đình, người thân của 34 liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, vì sự đồng hành của dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài Tiếng nói Việt Nam

Điểm lại những mốc son trong 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị gấp rút thành lập Đài Phát thanh quốc gia. Đúng 11h30' ngày 7/9/1945, Đài đã phát sóng buổi phát thanh đầu tiên với lời xướng đầy tự hào: "Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!".

"Lời xướng ấy luôn thôi thúc nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước và là niềm phấn khởi, tự hào trong trái tim của hàng triệu triệu người Việt Nam - "Tiếng nói Việt Nam" là tiếng nói của chính nghĩa, tiếng nói của một quốc gia độc lập, là sức mạnh, ý chí của dân tộc anh hùng trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng hào hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lời xướng ấy đã mãi mãi in đậm, mãi mãi khắc sâu vào trái tim, ký ức của biết bao thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Trong suốt 80 năm qua, "Tiếng nói Việt Nam" luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc; là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu; là tiếng nói của niềm tin và hy vọng; là tiếng nói của lương tri và phẩm giá con người; là tiếng nói của tình dân tộc, nghĩa đồng bào; là tiếng nói của khát vọng, yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế; là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước. Những dấu ấn sâu sắc đó luôn đọng mãi trong tâm trí, chiếm trọn niềm tin, yêu thương của đồng bào, chiến sĩ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 16 chữ: "Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hoá - Sáng tạo – Hiệu quả"

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, "Tiếng nói Việt Nam" đã vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để truyền lửa yêu nước, gieo niềm tin chiến thắng, tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc đánh thắng mọi đế quốc, thực dân, phong kiến, tay sai với những bài viết sắc sảo, thấm đượm tình người, bài ca, tiếng hát, tiếng thơ bất hủ, lay động lòng người trên sóng VOV, góp phần đưa đất nước đến ngày toàn thắng, hoàn thành ước nguyện "độc lập, tự do, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà" như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Trong thời kỳ hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, "Tiếng nói Việt Nam" thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần lao động hăng say; thúc đẩy tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần tạo nên những kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội; trở thành diễn đàn sâu rộng phản ánh tiếng nói của nhân dân với Đảng, Nhà nước và là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại những mốc son trong 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 80 năm hình thành, phát triển và đồng hành cùng dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát huy vai trò, vị thế là một cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia chủ lực, quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là "địa chỉ đỏ" tin cậy, có uy tín, sức ảnh hưởng mạnh mẽ; thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến gần hơn, sát hơn với các tầng lớp nhân dân và những lời tuyên chiến đanh thép tới các thế lực thù địch, tổ chức phản động chống lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân ta.

Đặc biệt, trong bối cảnh truyền thông thế giới biến đổi nhanh, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để thích ứng với làn sóng hội nhập quốc tế, xu thế chuyển đổi công nghệ số, cạnh tranh thông tin toàn cầu, khắc phục những hạn chế của lĩnh vực phát thanh và vươn tầm, phát huy những tiềm năng, thế mạnh để đáp ứng yêu cầu đa dạng của thính giả trên khắp mọi miền của đất nước và đồng bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế. Từ một đài phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công nghệ tiên tiến; cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành khoa học, hiện đại; đội ngũ nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, yêu nghề, sẵn sàng dấn thân vì nhiệm vụ.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng, phát triển mạng lưới truyền thông vững chắc trên các nền tảng phát thanh, báo in, báo điện tử và số; ngày càng xác định rõ vị thế là cơ quan truyền thông đa phương tiện, khẳng định thương hiệu trong khu vực và thế giới.

"Tiếng nói Việt Nam" đóng vai trò ngày càng quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân với nhiều chuyên mục văn học nghệ thuật có sức cuốn hút, cung cấp thông tin đa dạng, phong phú, chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thụ hưởng văn hoá của các tầng lớp nhân dân. Phát thanh tiếng dân tộc đã đến được đồng bào vùng sâu, vùng xa, nhất là khi bão lũ, thiên tai, góp phần thông tin kịp thời tới đồng bào các dân tộc trên cả nước, tiếp cận thông tin bình đẳng và không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, trong đó có truyền thông.

Thủ tướng: Phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách "Tiếng nói Việt Nam" nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn

Cùng với quá trình phát triển, với các kênh, chương trình phong phú, đa dạng, bằng nhiều ngôn ngữ, "Tiếng nói Việt Nam" đã vượt mọi biên giới địa lý, sự khác biệt về văn hóa, cản trở về biên giới, trở thành cầu nối của tình hữu nghị, để bạn bè quốc tế hiểu, sẻ chia và ủng hộ Việt Nam và không ngừng quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Trong suốt chặng đường 80 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội; đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Ghi nhận những đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đài nhiều phần thưởng cao quý (có thể nói là Đài đã được trao tặng tất cả các phần thưởng cao quý), trong đó Đài vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao công sức, trí tuệ, cống hiến và những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sĩ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam và công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang, hào hùng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách "Tiếng nói Việt Nam" nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn

Thủ tướng nêu rõ, thế giới ngày nay đang trải qua những biến đổi nhanh, phức tạp, sâu sắc trên nhiều phương diện. Sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là các nền tảng số mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong đó, sự cạnh tranh giữa các loại hình truyền thông ngày càng khốc liệt, xu hướng cá nhân hóa thông tin... đã làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động, tổ chức sản xuất thông tin của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị VOV tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm

Ở trong nước, để hiện thực hoá 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, chuẩn bị tâm thế, tạo thế, tạo lực, tạo đà để bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ nặng nề với yêu cầu ngày càng cao nhưng cũng rất vẻ vang đối với công tác thông tin, truyền thông nói chung, nhất là các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: "Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng". Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định rõ định hướng: "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại". Các cơ quan báo chí, truyền thông phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy hơn nữa vai trò tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng yêu cầu, với truyền thống vẻ vang, với sức mạnh và uy tín của một cơ quan truyền thông chủ lực qua 80 năm xây dựng, trưởng thành, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động. Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, văn nghệ sĩ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay phải gìn giữ truyền thống, kế tục sự nghiệp, viết tiếp trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp với tinh thần của báo chí cách mạng "thép trong bút, lửa trong tim", đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Để Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đài tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, Đài Tiếng nói Việt Nam phải xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hoá khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách "Tiếng nói Việt Nam" nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt 2 điểm then chốt: (1) Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua chính mình; nỗ lực vượt bậc để thích ứng kịp thời với thay đổi của thời đại; tận dụng thời cơ, phát triển mạnh mẽ, nâng tầm trí tuệ, vị thế, thương hiệu, uy tín; (2) Lấy thính giả là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số là nền tảng, nâng cao năng lực và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân".

Thứ hai, Đài Tiếng nói Việt Nam phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, truyền thông với phương châm 30 chữ: "Chính thống, khách quan, kịp thời - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo - Đồng hành, tận tuỵ, trách nhiệm - Bản sắc, khoa học, hiện đại - Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả".

Theo đó, chính thống, khách quan, kịp thời trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trên mặt trận tư tưởng, thông tin, truyền thông, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng hành, tận tuỵ, trách nhiệm trong mọi hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và bạn bè quốc tế. Bản sắc, khoa học, hiện đại trong phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc gắn kết chặt chẽ với những tinh hoa văn hoá nhân loại. Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Thứ ba, Đài Tiếng nói Việt Nam phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung, nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, bám sát thực tiễn, nắm bắt được cái "hồn" của cuộc sống, "hơi thở", nhịp đập của xã hội, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Thông tin, sản phẩm truyền thông phải bảo đảm sự phong phú, hấp dẫn, bổ ích, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng vùng miền và đối tượng công chúng. Tập trung nâng cao chất lượng các chương trình thời sự chính luận, chuyên mục, chuyên đề, không để mất kiểm soát mặt trận tư tưởng, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa thông tin đối ngoại; tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia về thông tin, truyền thông, nhất là trên mạng xã hội.

Thứ tư, Đài Tiếng nói Việt Nam phải góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Phát huy giá trị văn hóa, bản sắc, con người Việt Nam; khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Lan tỏa tinh thần, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; thúc đẩy văn hóa Việt Nam trong văn hóa chung nhân loại, đóng góp vào văn hiến, văn hóa thế giới. Tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, hưởng thụ của người dân; tăng cường các chương trình bằng các thứ tiếng dân tộc.

Thứ năm, Đài Tiếng nói Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực công nghệ, nền tảng phát thanh số, mở rộng diện phủ sóng tốt hơn đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hợp tác quốc tế, hiện đại hoá hướng đến chuẩn mực quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thứ sáu, Đài Tiếng nói Việt Nam phải đầu tư hơn nữa cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, tận tâm cống hiến; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của cách mạng Việt Nam và đòi hỏi ngày càng lớn của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các cô, các chú hãy giữ gìn bằng được tiếng nói của Đảng, Chính phủ và nhân dân trong mọi tình huống", Thủ tướng cho rằng trong kỷ nguyên mới, đó chính là tiếng nói của khát vọng, ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 16 chữ: "Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hoá - Sáng tạo - Hiệu quả", Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với truyền thống 80 năm vẻ vang, toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, văn nghệ sĩ, kỹ thuật viên, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo, ngày càng phát triển vững mạnh, đạt được nhiều thành tựu mới, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.