Thương hiệu Century: Toyota định nghĩa lại xe siêu sang Toyota chính thức nâng tầm Century thành một thương hiệu độc lập, định vị trên cả Lexus, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các tượng đài Rolls-Royce và Bentley trên toàn cầu.

Kim tự tháp quyền lực mới của Toyota

Tập đoàn Toyota vừa thực hiện một bước đi chiến lược mang tính lịch sử: tách Century thành một thương hiệu siêu sang độc lập, với định vị cao hơn cả Lexus. Động thái này không chỉ tái định hình cấu trúc thương hiệu của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản mà còn là lời tuyên chiến trực tiếp gửi đến các đối thủ lâu đời từ Anh Quốc như Rolls-Royce và Bentley.

Trong cấu trúc mới, kim tự tháp thương hiệu của tập đoàn được phân tầng rõ rệt. Nền tảng là các dòng xe phổ thông Toyota và Daihatsu. Phân khúc hiệu suất cao được đảm nhiệm bởi Toyota GR. Lexus tiếp tục giữ vai trò thương hiệu xe sang chủ lực, tập trung vào công nghệ và trải nghiệm lái hiện đại. Trên đỉnh cao nhất, Century sẽ là biểu tượng của sự sang trọng tuyệt đối, đề cao tính thủ công, độc bản và trải nghiệm cá nhân hóa.

Toyota Century SUV là sản phẩm chủ lực đầu tiên của thương hiệu mới, nhắm đến phân khúc siêu sang toàn cầu.

Chủ tịch Akio Toyoda đã khẳng định mong muốn tạo ra một thương hiệu "ở trên Lexus", và Century, với di sản lâu đời phục vụ hoàng gia và giới tinh hoa Nhật Bản, là lựa chọn hoàn hảo. Chiến lược này cho phép Toyota khai thác một phân khúc thị trường hoàn toàn mới, nơi giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở di sản và sự độc quyền.

Century: Di sản hoàng gia và tầm nhìn toàn cầu

Thương hiệu Century không phải là một cái tên mới. Mẫu sedan Century ra mắt lần đầu vào năm 1967 và từ đó đã trở thành biểu tượng quyền lực và sự tinh tế của Nhật Bản. Tuy nhiên, việc chuyển mình thành một thương hiệu độc lập với sự ra mắt của mẫu SUV vào năm 2023 đã thể hiện rõ tham vọng vươn ra toàn cầu.

Dòng sedan Century truyền thống, ra mắt từ năm 1967, là nền tảng di sản cho thương hiệu siêu sang mới.

Slogan của Century, "One of One. One in this world, from this country" (Độc nhất vô nhị. Một biểu tượng từ đất nước này, dành cho thế giới), đã gói gọn triết lý của hãng. Century sẽ không sản xuất hàng loạt mà tập trung vào các sản phẩm chế tác riêng, tương tự như các chương trình Bespoke của Rolls-Royce. Các dự án như chiếc Century SUV mui trần phục vụ nghi lễ hay mẫu concept coupe hai cửa gầm cao "One of One" là minh chứng cho định hướng này, mở ra một kỷ nguyên mới về xe cá nhân hóa từ Toyota.

Thiết kế của Century SUV là sự giao thoa giữa phong cách hiện đại và những giá trị truyền thống của dòng xe.

Giải phóng Lexus: Tiên phong công nghệ và thiết kế

Việc Century chiếm giữ vị trí đỉnh cao đã vô tình "giải phóng" cho Lexus. Thương hiệu này giờ đây có thể tự do hơn để theo đuổi sự đổi mới, tiên phong về công nghệ và thiết kế mà không bị ràng buộc bởi vai trò là thương hiệu cao cấp nhất tập đoàn. Simon Humphreys, Giám đốc Thương hiệu và Thiết kế của Toyota, khẳng định Lexus sẽ có không gian lớn hơn để sáng tạo.

Triết lý này được thể hiện qua khẩu hiệu mới của Lexus: "Discover – We don’t copy anyone else" (Khám phá – Chúng tôi không sao chép). Một ví dụ điển hình là ý tưởng táo bạo về mẫu minivan điện 6 bánh LS Concept (Luxury Space), được cân nhắc để thay thế cho dòng sedan đầu bảng LS truyền thống. Đây là một định hướng phá vỡ mọi quy chuẩn, cho thấy Lexus đang hướng tới việc tạo ra những hình thái sang trọng hoàn toàn mới.

Lexus LS Concept cho thấy hướng đi đột phá của thương hiệu khi không còn bị giới hạn ở vị trí cao cấp nhất.

Kết luận: Một chiến lược song hành hiệu quả

Sự ra đời của thương hiệu Century không tạo ra cạnh tranh nội bộ mà là một chiến lược bổ trợ hoàn hảo. Tương tự cách tập đoàn BMW vận hành song song hai thương hiệu BMW và Rolls-Royce, Toyota đang kiến tạo một hệ sinh thái xe sang đa tầng. Century sẽ chinh phục nhóm khách hàng siêu giàu có, những người tìm kiếm sự độc bản và giá trị di sản. Trong khi đó, Lexus sẽ tiếp tục thu hút nhóm khách hàng yêu thích công nghệ, hiệu suất và thiết kế tiên phong.

Với chiến lược này, Toyota không chỉ củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu mà còn tái định nghĩa chuẩn mực xe sang Nhật Bản, chứng tỏ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở những phân khúc danh giá nhất của ngành công nghiệp ô tô.