Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp thường lệ).

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 18/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, đánh giá 34 báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan.

HĐND tỉnh đồng thời sẽ xem xét, thông qua 18 dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023; Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh… ; đồng thời, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 11, dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 7/12 đến ngày 9/12/2022) tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, số 25, đường Lê Mao, thành phố Vinh. Trong kỳ họp thường lệ cuối năm này, bên cạnh xem xét các báo cáo, thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến vào chiều 8/12.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và dự kiến trình kỳ họp xem xét, lựa chọn 2 nhóm vấn đề chất vấn, đó là: Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của lũ, lụt; công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong mùa mưa lũ. Việc bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo cơ cấu quy định của từng chương trình, dự án, chính sách, nhằm phát huy mọi nguồn lực để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh và bền vững./.