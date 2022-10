Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 31/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Triển khai quyết liệt

Tại phiên họp, UBND tỉnh báo cáo kết quả về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định một số giải pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025” và việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2022 đến nay.

Theo đó, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản kịp thời, đầy đủ; quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ giải tỏa vi phạm hành lang và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Việc xử lý “điểm đen”, điểm tiềm ẩn gây nguy cơ tai nạn giao thông được thực hiện kịp thời. Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND cấp huyện đã phối hợp tốt với Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý đường bộ II, Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc rà soát, lập hồ sơ xử lý 11 điểm đen, 22 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát được chú trọng. Việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Lực lượng Thanh tra giao thông đã thực hiện kiểm tra, xử lý 191 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang giao thông. Lập biên bản 13 trường hợp vi phạm, xử phạt với tiền 78,75 triệu đồng; chuyển hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện xử lý 178 trường hợp theo thẩm quyền.

Lực lượng Công an Nghệ An đã tổ chức 856 ca tuần tra, kiểm soát, tuần tra vũ trang với 8.108 cán bộ, chiến sĩ và 3.005 lượt phương tiện tham gia; phát hiện, xử lý 3.227 trường hợp; nộp Kho bạc Nhà nước 1.349.925.000 đồng; tạm giữ 412 giấy tờ ô tô, 892 giấy tờ xe máy và nhiều tang vật khác.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Nghệ An xảy ra 115 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 78 người. So với 9 tháng đầu năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 6 người chết, giảm 5 người bị thương.

Theo báo cáo của các địa phương, tất cả 21/21 huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn quản lý. Kết quả đã giải tỏa được: 3.278 m2 nhà ở, ki-ốt, lều, quán các loại, 41 chợ tạm, 9.367 m2 mái che, 1.602 m2 bậc lên xuống, 7.637 biển quảng cáo, 4.150 hàng hóa bày bán, 412 cột điện, 9.485m tường rào, 271 điểm tập kết vật liệu xây dựng, 16.611 m3 vật liệu xây dựng, 69 điểm rửa xe, giữ xe, 2.285 điểm bán hàng, 8.618 cây cối và các loại vi phạm khác.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, do việc quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông chưa được các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương quan tâm đúng mức. Việc ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông chưa được duy trì thực hiện thường xuyên, việc xử lý các trường hợp vi phạm của một số địa phương còn thiếu kiên quyết, thiếu hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mặc dù đã được tăng cường, đổi mới nhưng hiệu quả chưa cao, chưa hình thành văn hóa trong tham gia giao thông.

Hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng của phương tiện giao thông. Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, xã xuống cấp, sạt lở nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông nhưng chưa được sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng kịp thời.

Việc xử lý nồng độ cồn khi tham gia giao thông, nguồn kinh phí cấp cho các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông còn hạn chế… là những vấn đề được các đại biểu đưa ra phân tích, đề nghị các ngành liên quan giải trình làm rõ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao báo cáo của UBND tỉnh đã đánh giá được những kết quả việc thực hiện Nghị quyết 27 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi, vùng, miền. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước, nhất là cấp xã trong thực hiện Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn giao thông, nhất là nơi giao cắt; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, quy hoạch các bãi, điểm đậu xe; hệ thống thoát nước; khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm; xử lý các điểm sạt lở ở miền núi, ngập úng ở khu vực đô thị,...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn, quản lý các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe,... đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải,...

Tại phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu nghe và cho ý kiến nội dung về việc triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 108/TB- HĐND TT ngày 28/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập địa giới hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, thống nhất nhiệm vụ tháng 11/2022./.