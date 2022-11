Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong khối.

Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh; tham gia tích cực công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; bảo đảm an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế và sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Lực lượng công an đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, mở nhiều đợt đấu tranh, truy quét, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, bước đầu phát hiện nhiều chuyên án, vụ việc lớn.

Trong tháng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, tập trung chủ yếu là hành vi vi phạm về pháo, kinh doanh hàng hóa nhập lậu...

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Một số vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo được các ngành tập trung giải quyết. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm; đã chủ động triển khai tốt một số nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm. Công tác xử lý sau thanh tra được thực hiện có hiệu quả.

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh; công tác thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra được thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm như: An ninh mạng, an ninh kinh tế… còn tiềm ẩn phức tạp. Một số công trình dự án trọng điểm gặp khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về nhiệm vụ trong tháng 12, lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế; tiếp tục xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phối hợp xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, pháo nổ, khai thác khoáng sản và lâm sản trái phép.

Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố, bắt giam giữ, điều tra tội phạm… Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan các dự án trọng điểm; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án được Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo tại các kỳ giao ban khối hàng tháng và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Tăng cường công tác an sinh xã hội, kịp thời thăm hỏi, động viên giúp đỡ người nghèo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng… trước Tết Nguyên đán 2023./.