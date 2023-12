Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban khối Nội chính

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban khối Nội chính để đánh giá kết quả tình hình tháng 12/2023, đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 1/2024.

Quang cảnh giao ban khối Nội chính giữa Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các cơ quan trong khối.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG

Trong tháng cuối năm 2023, qua đánh giá cho thấy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo về tình hình tháng 12/2023, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2024. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới; chủ động phát hiện, tham mưu xử lý không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như: Tội phạm vi phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, các hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển pháo nổ, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Theo đó, trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 110 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện 11 vụ, bắt 12 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 1,5 gam hêrôin, 0,7 gam và 254 viên ma túy tổng hợp, 0,5 gam ma túy đá.

Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử lý 94 vụ việc, 124 đối tượng, thu giữ hơn 8,8 tạ pháo nổ, 1,5 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chủ yếu là hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường;…

Về tội phạm công nghệ cao, phát hiện 2 vụ, 11 đối tượng, chủ yếu là hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm công tác tiếp dân, xử lý giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định (nhất là vụ việc khiếu kiện của các hộ dân liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A).

Đồng chí Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh; thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực; các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn được triển khai kịp thời, chủ động.

CHUẨN BỊ ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐÓN TẾT AN TOÀN, ĐẢM BẢO

Trong tháng 1/2024, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An

Tiếp tục xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; đồng thời, tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm ma túy, đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tăng cường công tác quản lý thị trường; kịp thời phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; chuẩn bị cho người dân đón Tết an toàn, đảm bảo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận giao ban. Ảnh: Thành Duy

Phối hợp, thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bắt giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm...

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, giải quyết nguồn tin về tội phạm; tăng cường thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định.

Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.