Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban khối Nội chính tháng 6/2023

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT VỚI CÁC LOẠI TỘI PHẠM

Qua đánh giá, trong tháng 6/2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được bảo đảm. Các lực lượng, cơ quan chức năng chủ động nắm, tham mưu xử lý ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia. Các cấp, các ngành đã phối hợp triển khai bảo đảm an toàn, trật tự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Các ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo, triển khai mở các đợt đấu tranh, truy quét, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; trong đó phát hiện 33 vụ, 167 đối tượng đánh bạc (khởi tố 24 vụ, 110 đối tượng), thu gần 400 triệu đồng.

Đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An trình bày đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2023.

Công an thành phố Vinh phá chuyên án, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng, bắt 9 đối tượng, bước đầu xác định số giao dịch qua mạng hơn 80 tỷ đồng.

Tội phạm công nghệ cao tiềm ẩn phức tạp, nổi lên là các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt qua mạng. Trong tháng, lực lượng chức năng đã khám phá một số vụ án lớn liên quan đến ma túy, kinh tế.

Theo đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 144 vụ, bắt 182 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 1,3kg heroin, 7kg và hơn 15.400 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy đá; đồng thời phát hiện, xử lý 371 vụ việc, 421 đối tượng, thu 31 kg pháo nổ và nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc với tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng Công an đã bắt, khởi tố 1 vụ án, 1 bị can về tội “trốn thuế” làm rõ số tiền không lập hóa đơn, chứng từ, không kê khai nộp thuế 72 tỷ đồng, số tiền trốn thuế 6,4 tỷ đồng; phá chuyên án bắt 3 xe ô tô vận chuyển trái phép 16 tấn gỗ Trắc, Cẩm, Đinh Hương trị giá gần 2 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật. Một số vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo được các ngành tập trung giải quyết.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm công tác tiếp dân, xử lý giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra được kiến nghị xử lý kịp thời.

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh; thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực; các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm cho công tác tìm kiếm cứu nạn được tăng cường.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

TĂNG CƯỜNG NẮM BẮT, ĐỐI THOẠI, XỬ LÝ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH

Trong tháng 7/2023, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm cần được tiếp tục quan tâm xử lý, giải quyết; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao...; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phối hợp xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả,...

Các cơ quan chức năng trong khối cũng cần tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bắt giam giữ, điều tra xử lý tội phạm; tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nhất là có giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa tình trạng đuối nước ở trẻ em trong mùa nắng nóng; công tác giao đất, giao rừng, quản lý và bảo vệ rừng; đảm bảo tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án được Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo tại các kỳ giao ban khối hàng tháng; tập trung phối hợp tham mưu duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.