(Baonghean.vn)- Sáng 27/3, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 3/2023.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối Nội chính.

PHÁT HIỆN, XỬ LÝ NGHIÊM CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM KINH TẾ, CHỨC VỤ

Qua đánh giá cho thấy, trong tháng 3, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được bảo đảm. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các hoạt động, các sự kiện chính trị lớn của tỉnh.

Công tác dự báo, nắm tình hình tiếp tục được thực hiện tốt, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ động nắm, tham mưu xử lý ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia.

Các ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt giữ, xử lý một số vụ án liên quan đến ma túy, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Trong tháng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, tập trung chủ yếu là hành vi vi phạm về pháo, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, mua bán hóa đơn...

Đặc biệt, Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt, khởi tố 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn tổng giá trị 14 tỷ đồng, thu lợi bất chính 400 triệu đồng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp tốt với các cơ quan (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh) triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Một số vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo được các ngành tập trung giải quyết.

Cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; theo đó đã phát hiện 4 vụ, 14 đối tượng.

Cụ thể là ngày 28/2/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can (lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa và Nghĩa Đàn) về các tội “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng số tiền thu lợi bất chính trên 1,7 tỷ đồng.

Ngày 28/2/2023, Công an huyện Diễn Châu khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An về tội “Nhận hối lộ” với số tiền 190 triệu đồng.

Ngày 10/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố 1 bị can là kế toán Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tà Cạ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 14/3/2023, Công an huyện Con Cuông bắt 1 đối tượng là Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Con Cuông về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, làm rõ hành vi nhận 30 triệu đồng để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG

Về nhiệm vụ trong tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh; các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, nhất là vấn đề vi phạm đất đai; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm đánh bạc, tội phạm công nghệ cao...; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phối hợp xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả,...

Cùng với đó, các cơ quan trong khối Nội chính tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bắt giam giữ, điều tra xử lý tội phạm; tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án được Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo tại các kỳ giao ban khối hàng tháng.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối Nội chính tiếp tục tham mưu duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.