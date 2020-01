Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết

Chiều 30/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp, nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng và một số sở, ngành liên quan. Ảnh: Thành Duy

Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm

Theo đánh giá của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, công tác chuẩn bị hàng phục vụ Tết chu đáo, chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.



Các cấp, các ngành đã quan tâm nhiều đến việc tổ chức vui Xuân, đón Tết cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; không có hộ thiếu đói trong dịp Tết. Nhân dân đón Tết, vui Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tổng kinh phí thực hiện chế độ quà Tết đối tượng người có công, bảo trợ xã hội từ ngân sách Nhà nước; quà của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tặng cho các đối tượng người có công, người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên 153 tỷ đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết: Thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”, đến ngày 28 Tết, 100% hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đã nhận được quà Tết.



Theo thống kê, đến ngày 30/1 (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), tổng số kinh phí ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” đã giải ngân là gần 70 tỷ đồng/hơn 76 tỷ đồng cam kết. Số kinh phí này được giải ngân hỗ trợ cả hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác với tổng số 99.329 đối tượng.

Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đang tiếp tục rà soát các đơn vị đăng ký để đôn đốc số hỗ trợ số kinh phí còn lại. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng cho biết thêm: Nét khác trong năm nay so với các năm trước là nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký hỗ trợ nhà, sinh kế cho người nghèo.

Theo đánh giá, tình hình an ninh chính trị cơ bản được đảm bảo tốt, các mục tiêu trọng điểm được bảo vệ tuyệt đối an toàn. So với Tết Nguyên đán năm 2019, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Vệ sinh an toàn thực phẩm tốt, không có dịch bệnh, ngộ độc xảy ra trên địa bàn.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm

Về tình hình trước và trong Tết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao sự tham mưu của các cấp, các ngành, rất chủ động trong các kế hoạch chỉ đạo của tỉnh; năm nay tổ chức thực hiện khoa học hơn.

Về tình hình sau Tết, đồng chí nhấn mạnh, trong quý I và quý II có nhiều sự kiện diễn ra với tính chất đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa công tác đối ngoại. Trong đó, tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tốt kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020), với công tác tuyên truyền nhiều hình thức; tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp gắn với sáp nhập xóm, xã; cơ quan, báo chí tập trung tuyên truyền cho các nhiệm vụ chính trị;…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả trong công tác tổ chức, đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân có những đổi mới, biện pháp thực hiện hiệu quả, khoa học.



Điều này thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các cấp, các ngành thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chăm lo cho nhân dân đón Tết, vui Xuân.

Về nhiệm vụ sau Tết, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chỉ rõ: Các cấp, các ngành, bắt đầu từ Thường trực Tỉnh, cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành của tỉnh làm gương trước bắt tay vào công việc ngay, rà lại kế hoạch, tổ chức triển khai và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng tốt, bài bản, nghiêm trang; tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An thực hiện thời gian tới.

Đánh giá cao tinh thần, sự chủ động tham mưu cho cấp ủy của Sở Y tế trong công tác phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tiếp theo không được mất cảnh giác, luôn luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan chỉ đạo tập trung sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch, kiểm soát tốt dịch bệnh; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, phát triển dịch vụ ngay từ đầu năm gắn với Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020; tiếp tục quản lý tốt các lễ hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng nhấn mạnh, cần tập trung hoàn chỉnh dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung làm việc. Ảnh: Thành Duy Các địa phương, ban, ngành liên quan cũng cần chỉ đạo hoàn thành ngay việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 831/NQ-UB TVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo hợp lý, khoa học, đặc biệt là trong công tác nhân sự phải làm bài bản, đúng quy trình, chọn đúng người; chuẩn bị tổ chức tốt đại hội điểm ở đảng bộ cơ sở.



Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy hết sức quan tâm, nắm lại tình hình, nhất là về tư tưởng tại các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng ở cơ sở thật tốt.

Mặt khác, sau Tết lực lượng Công an, Quân sự phải hết sức quan tâm nắm địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, Công an tỉnh cần tổ chức thêm một đợt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lực lượng quân sự cần thực hiện tốt công tác tuyển, giao quân.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của cả nước, tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm, trong đó đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Báo Nghệ An, Đài PT - TH tỉnh về kế hoạch tuyên truyền các sự kiện trong năm; tổ chức họp báo về nội dung, sự kiện cần tuyên truyền;…

Cũng tại cuộc làm việc chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến các nội dung quan trọng khác.